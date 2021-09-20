台中原創音樂大賽「遊樂ULove」奪金 線上逾5萬人次

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
今年台中原創音樂大賽，由「遊樂ULove」奪下首奬。圖/新聞局提供
今年台中原創音樂大賽，由「遊樂ULove」奪下首奬。圖/新聞局提供

台中原創音樂大賽落幕，最終由「遊樂ULove」奪得金獎，拿走10萬獎金。連兩日大賽全程線上轉播，網友湧入直播留言，大讚「回放聽起來！」「好暈好讚」3個直播平台觀看總人次達5萬1436人。獲獎樂團9月25、26日將在搖滾台中演出，樂迷可線上欣賞。

台中市新聞局表示，台中原創音樂大賽由「遊樂ULove」奪下金獎，銀獎則由「王彙筑Hui Chu Wang」「草屯囝仔」「等阮返來」獲得；「LadyTrouble草包小姐」「庸俗救星」「靈魂咆哮Roaring Atman」抱走銅獎，佳作由「Wednesday and Bad To The Bone」「潛夢島Dreamdive Island」拿下。

評審團代表余紀墉肯定參賽者，接連兩天比賽，卯足全力，所有樂團昨天現場演出能力很強，競爭激烈。疫情期間樂團沉潛許久，蓄積很多創作能量。

新聞局說明，每團僅有15分鐘表演時間，如何協助樂團精準試音、換場及演出是一大考驗。這次請來大型音樂祭指定的硬體統籌，聲音則由八三夭音控團隊擔任試音、換場及線上直播成音的重責大任，演出順利完成不延遲，獲得不少參賽樂團肯定。

「隱分子」主唱劉涵臉書發文表示，第一次聽到控隱分子的音如此恰到好處，好到她在車上回放演出片段，團員以為在放自錄Demo，她給成音團隊極高的評價。

疫情期間許多活動停擺，表演機會銳減，不少表演團體表示，這是疫情後首場演出，感謝活動提供的表演機會。新聞局提到，在疫情重創音樂產業之時，不放棄任何可以振興音樂產業、提供樂團表演的機會。

昨安排各大音樂祭主理人張宥憲(Yuki)、劉鈞輝(島輝)、蕭達謙、張煥崢(阿飽)帶來音樂祭籌辦的辛苦史，以及jiMMY的不插電演出，黃宇寒、荷爾蒙少年詹詠安帶來的講唱會，浪漫系樂團溫蒂漫步、金曲獎樂團麋先生、Tizzy Bac的表演。

樂團 疫情 直播

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