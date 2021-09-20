影／高美濕地今天再現人潮 人工管制進木棧道人數

因應防疫，知名高美濕地木棧道同時間只能容留691人，昨天卻同時擁入上千人，擠爆木棧道，台中市農業局長蔡精強說，經查是昨天遊客多人撐傘，影響計數器正確計算，今天已改人工採計，今天下午3點多，人潮已開始湧進，農業局派人並請志工在木棧道入口處人工管制，走出多少人才開放進多少人。

台中市農業局長蔡精強表示，高美濕地木棧道遊客撐傘影響計數器，今天是假日，廠商無法立刻到場調整，他已請警方和當地志工協助人工計數，趕在下午4點人潮湧進時到現場協助，他也會到場。

今天下午3點多，高美濕地已有人潮，農業局人員在場管制，全部改採人工計數，志工也在入口處協助，木棧道維持同時間691人左右，從木棧道走出後，再開放進入人數，目前人工管制正常，木棧道人數不再像昨天爆量。