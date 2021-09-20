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影／高美濕地今天再現人潮 人工管制進木棧道人數

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
高美濕地今天下午人潮再現。圖／台中市農業局提供
高美濕地今天下午人潮再現。圖／台中市農業局提供

因應防疫，知名高美濕地木棧道同時間只能容留691人，昨天卻同時擁入上千人，擠爆木棧道，台中市農業局長蔡精強說，經查是昨天遊客多人撐傘，影響計數器正確計算，今天已改人工採計，今天下午3點多，人潮已開始湧進，農業局派人並請志工在木棧道入口處人工管制，走出多少人才開放進多少人。

台中市農業局長蔡精強表示，高美濕地木棧道遊客撐傘影響計數器，今天是假日，廠商無法立刻到場調整，他已請警方和當地志工協助人工計數，趕在下午4點人潮湧進時到現場協助，他也會到場。

今天下午3點多，高美濕地已有人潮，農業局人員在場管制，全部改採人工計數，志工也在入口處協助，木棧道維持同時間691人左右，從木棧道走出後，再開放進入人數，目前人工管制正常，木棧道人數不再像昨天爆量。

中秋連假很多人外出旅遊，知名的台中高美濕地昨天遊客大量湧入，台中市府和警方到場疏導管制，木棧道上的人潮已無法交會通行，民眾看到畫面都驚呼太誇張，台中市府表示，木棧道有人流管制，同時間最多放行691人，但昨天不知計數器有誤差。

高美濕地今天下午人潮再現。圖／台中市農業局提供
高美濕地今天下午人潮再現。圖／台中市農業局提供

高美濕地 台中市 連假

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