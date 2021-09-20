大里國民暨兒童運動中心925試營運 大人小孩各取所需
台中市大里國民暨兒童運動中心9月25日試營運，目前進入驗收和室內裝修的階段，預計9月25試營運，成為台中市第5座國民運動中心，此處有孩童運動專屬空間納入規劃，大人、小孩一起運動。
市府運動局長李昱叡表示，大里國民暨兒童運動中心座落於大里運動公園，藍白色的建物外觀呈現柔和及流暢感，呼應公園運動特色，兼具戶外運動場域及室內運動空間，成為在地新地標。
大里國民暨兒童運動中心斥資4億3031萬元興建，教育部體育署補助2億620萬元，目前已積極進行工程驗收中，預計今年9月25日試營運。
運動局表示，大里國民暨兒童運動中心以室內運動為主，設有溫水游泳池、綜合球場、桌球室、韻律教室、重量訓練區、飛輪教室、羽球場等，另設有特色運動壁球空間、兒童遊戲室、游泳池，打造優質孩童運動專屬空間，將規劃多項課程，開放市民選擇。
另配合公園內田徑場、網球場、籃球場，以及纖維工藝博物館、活動中心等景點，讓場館結合周邊多樣化設施，提供市民多元使用。
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