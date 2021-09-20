影／高美濕地木棧道人潮擠爆 竟是計數器統計異常

因應防疫，知名高美濕地木棧道同時間只能容留691人，昨天卻同時湧入上千人，擠爆木棧道，台中市農業局長蔡精強說，經查是昨天遊客多人撐傘，影響計數器正確計算，今天要改人工採計，今天下午4點人潮將再湧進，他會趕到現場查看現況，一定要管控好人數，做好防疫。

台中市農業局長蔡精強表示，高美濕地木棧道遊客撐傘影響計數器，今天是假日，廠商無法立刻到場調整，他已請警方和當地志工協助人工計數，趕在下午4點人潮湧進時到現場協助，他也會到場。

中秋連假很多人外出旅遊，知名的台中高美濕地昨天遊客大量湧入，台中市府和警方到場疏導管制，木棧道上的人潮已無法交會通行，民眾看到畫面都驚呼太誇張，台中市府表示，木棧道有人流管制，同時間最多放行691人，但昨天不知計數器有誤差。

清水警分局為迅速紓解交通，規劃濕地週邊交通疏導及加強巡邏外，也來回穿梭於人群中以大聲公提醒遊客「疫情期間，遊客千萬不要鬆懈，做好個人防護，請配合人流管制及全程配帶戴口罩。」也呼籲遊客，連假期間「行車務必注意安全、喝酒不開車、開車不喝酒」等宣導。