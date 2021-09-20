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蛋黃酥名店不二坊之亂又上場 警出動拖吊車維護交通

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離。記者林宛諭／攝影
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離。記者林宛諭／攝影

中秋節前夕，蛋黃酥之亂又上演！彰化市蛋黃酥名店不二坊日前停止讓消費者現場排隊販售，不過中秋節前再度開放，今、明二天供現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離，還出動拖吊車，避免車輛違停。

不二坊蛋黃酥以往只開放現場購買，卻吸引大批代購者及民眾排隊，一顆蛋黃酥也從原本的40元漲到45元，但因買不到，有人情願花二倍價都要買，更助漲代購者排隊，由於長期排隊人潮妨礙交通，6月底彰化市長林世賢更生氣開嗆希望業者改善，在縣府與警方也都出面協調下，業者終於開放電話訂購及宅配，電話訂購後，再通知消費者前來拿貨，解決了大排長龍亂象。

不二坊排隊之亂，曾引發不滿人士潑漆、吊喪燈洩憤，又遭市長嗆聲，但因又有消費者抱怨電話打不進去，業者又在中秋節前開放排隊購買。

不二坊最近在臉書官網貼出公告，9月19日下午3點後和9月20、21日上午9點後，開放現場民眾排隊購買，售完為止，不過前天又緊急公告取消19日現場排隊，因訂單已滿，得先提供給電話訂單消費者，並強調蛋黃酥因堅持每日手工現做現烤，無法大量生產供應，敬請見諒。

今天有人天還未亮就到不二坊排隊，一位民眾早上6點多來排了4個多小時，他說，家人想吃，且想送禮，花點時間沒關係。

彰化市民生所長吳宗翰說，警方今天一早也出動勸導，沿路勸導排隊民眾排隊時要全程戴口罩，配合中央防疫指引，保持防疫安全距離，警方也增加周圍道路巡邏，並出動拖吊車，避免車輛違停。

市長林世賢得知不二坊中秋開放現場排隊販售，曾以「痛心疾首」來形容，他說，疫情期間大排長龍很難符合保持社交距離的要求，恐成為防疫漏洞。

彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離，還出動拖吊車，避免車輛違停。圖／警方提供
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離，還出動拖吊車，避免車輛違停。圖／警方提供
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離。記者林宛諭／攝影
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離。記者林宛諭／攝影
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離。記者林宛諭／攝影
彰化市蛋黃酥名店不二坊在中秋節前再度開放今、明二天給民眾現場購買，今天已有不少民眾排隊數小時，警方也出動員警勸導排隊者要保持社交距離。記者林宛諭／攝影

中秋節 蛋黃酥 社交距離

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