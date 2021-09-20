為買不二坊蛋黃酥民眾排長龍 員警出動拖吊車抓違停

販賣蛋黃酥的彰化不二坊糕餅店今天上午一開門，就有民眾在門口排成長龍要買蛋黃酥，警方特別出動拖吊車前往店門口將違規停放車輛拖離，並勸導民眾排隊遵守社交距離。

位在彰化市中正路的不二坊糕餅店因販賣蛋黃酥成為排隊名店，每年到了中秋節前夕，糕餅店還沒有開門，就有民眾在店門口排隊，長長的人龍不僅影響交通，也有人看到商機，做起代購的生意。

今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，原本只開放現場購買的不二坊貼出公告，說明為作好防疫，改採電話預約方式販賣，不開放現場販售；但不二坊日前又公告說，蛋黃酥手工製作，數量有限，電話預訂已無法接單，店家將在9月20日及21日開放現場販賣。

不二坊糕餅店今天上午9時開門前，已有民眾在門口排隊，沒多久，排隊人龍已長達數十公尺，有民眾為了買蛋黃酥，將車輛違規停放在中正路上，排隊民眾也未遵守防疫社交距離。

彰化縣警察局彰化分局今天上午出動拖吊車，將違規停車的車輛吊走，警方指出，由於排隊的民眾不少，擔心影響當地交通，才會出動拖吊車並由員警維持秩序，員警也定時巡邏，提醒排隊的民眾不要占用到其他商家空間，也須遵守社交距離規定，做好防疫。