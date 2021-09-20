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影／中部鬧血荒 紫南宮送套裝錢母狂吸千人捲袖

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供

新冠肺炎疫情爆發後，民眾捐血意願降，中南部近期血液庫存量已亮起紅、黃燈，低於7天安全量，為鼓勵民眾捲袖，南投縣竹山鎮紫南宮看準中秋連假人潮，今辦理「捐血送錢母」活動，半小時湧進千人排隊，捐血中心出動4輛車支應人流。

台中捐血中心指出，中部每日安全庫存量約要1500袋血，但疫情後，部分社團停辦捐血活動，庫存量已下降，近期血庫狀況更拮据，0型血最缺已亮紅燈，又碰上4天連假，民眾多出遊，定點捐血量相對會減少，為此接洽紫南宮請求協助。

紫南宮表示，長期都有與捐血中心合作鼓勵民眾捐血，了解中部血液庫存量總面臨低於安全量的困境，令該中心傷透腦筋，因此看準在中秋連假的今天，加碼挹注資源協助，只要捐血250cc就送金錢母1枚，捐血500cc則送套裝錢母1組。

紫南宮主委莊秋安說，廟方過去穩定辦理的捐血活動因疫只能暫停，如今得知血液庫存量又碰上「血荒」危機，有鑑於民眾疫後捐血意願沒回溫，想說連假人多，直接用最受民眾喜愛、又能擺設陳列的「金銀錢母精裝套幣」回贈捐血民眾。

而廟方祭出平時較難取得的金錢母、金銀錢母精裝套幣，捐血中心預期將能吸引大批民眾捲袖，今天為此一次出動4輛捐血車支應捐血人流，果然「捐血送錢母」活動上午9時30分才開始，民眾就熱烈響應，至今已湧進1千人排隊等候捐血。

紫南宮表示，利用中秋連假人潮送錢母鼓勵民眾捐血的策略果然見效，按目前人潮可望在下午3時前進帳800袋血，上看1千袋目標；台中捐血中心也表示，現在4台車全力作業，盼能加快捐血速度，以紓解人流，也縮短捐血民眾排隊時間。

中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
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中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供
中部鬧血荒，紫南宮看準中秋連假人潮辦理「捐血送錢母」活動，半小時就狂吸上千人排隊。圖／紫南宮提供

捐血中心 紫南宮

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