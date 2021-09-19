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影／中秋連假 高美濕地人潮擠到可怕警方協助疏導

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
高美濕地今天遊客多，台中市府和警方都到場疏導管制。記者游振昇／翻攝
高美濕地今天遊客多，台中市府和警方都到場疏導管制。記者游振昇／翻攝

中秋連假很多人外出旅遊，知名的台中高美濕地今天遊客大量湧入，台中市府和警方到場疏導管制，木棧道上的人潮已無法交會通行，民眾看到畫面都驚呼太誇張，台中市府表示，木棧道有人流管制，同時間最多放行691人。

今天是中秋連假第二天，天氣好，許多遊客到高美濕地旅遊，木棧道入口處實施人流管制，限制容留人數，如超過容留人數，巡守員立即封鎖入口並管制人流，等待進入的人潮大排長龍。

清水警分局為迅速紓解交通，規劃濕地週邊交通疏導及加強巡邏外，也來回穿梭於人群中以大聲公提醒遊客「疫情期間，遊客千萬不要鬆懈，做好個人防護，請配合人流管制及全程配帶戴口罩。」也呼籲遊客，連假期間「行車務必注意安全、喝酒不開車、開車不喝酒」等宣導。

今天木棧道人潮擠到人流無法交會，民眾將照片放在各社群臉書，大家看到都說可怕，台中市農業局表示，今天一樣有人流管制，同時間最多開放691人進人木棧道。

高美濕地 連假 台中市

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