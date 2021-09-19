聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／有洋蔥！好友愛犬逝 他們夜騎30K繪出牠模樣
南投縣議員陳宜君服務處助理王堯弘愛運動，常帶著愛犬「波妞」上山下海，未料波妞日前病逝，王難過低落，其單車好友不捨，想為他打氣，便夜騎30K完成神似波妞的單車路線圖，送牠最後一程，讓王感動淚崩，也讓網友直呼「有洋蔥」。
王堯弘原本在北部從事旅行業，熱愛戶外運動的他，常帶著他已經養了10年的愛犬「波妞」登山、自行車，1人1狗也經常出去旅遊，也因此培養深厚的人狗情誼，但人算不如天算，波妞日前因急性腎功能衰竭驟逝，讓王傷心不已。
陳宜君女兒黃于華、黃尚傑等人與王堯弘同為單車好友，見他因為波妞離世，情緒難過低落，一群人便瞞著王計畫「為波妞環埔里」行動，以運動APP規劃騎乘路線，繪出一個神似波妞的大狗路線圖，送牠最後一程，也給好友一個驚喜。
只是為了要符合「波妞路線圖」，他們夜騎將近30公里，過程也吃了不少苦頭，黃于華提到，為了畫出「波妞」的後腿，剛開始的一段上坡路，以越野方式將單車又牽又扛，顛簸穿越田地，還有高低落差的長草叢，繞騎埔里30K才又回到起點。
而讓黃印象深刻的就是，幫堯弘送波妞的最後一程，一整路遇到無數隻狗狗，數量多到他們開玩笑認為，「大概全埔里的狗狗都來幫波妞送行了」，他們希望透過有創意、有義氣的方式展現對好友和狗狗的愛，並相信在天上的波妞也感受到了。
之後，黃等人趁王堯弘加班時，夜騎30K繪出波妞模樣的路線圖及路線模擬影片，此舉果然讓看到臉書貼文的王，瞬間淚崩，直呼「第一次滑臉書滑到流眼淚」，並感謝好友對波妞的愛；陳宜君及網友也感動直呼「這狗狗路線圖背後有洋蔥」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言