爆米香的滋味 來彰化福興穀倉過不一樣中秋假期

轟一聲，爆米香滋味，是很多人兒時的美好回憶。彰化縣文化局於中秋四天連假，在福興穀倉辦理「文資爆米香─福興穀倉再現」古蹟主題日活動，現場了爆米香外，還有動態手作體驗及靜態展示，縣長王惠美歡迎遊客前往福興穀倉，可以親近古蹟、親近歷史，過一個不一樣的中秋假期。

歷史建築福興穀倉在今年5月完成修復與保養工程，7月重新開放參觀，彰化縣文化局在9月18日至9月21日中秋連假4天，舉辦這場「文資爆米香─福興穀倉再現」古蹟主題日活動，在今天上午的開幕式中，由縣長王惠美及與福興鄉長蔣煙燈等人在風鼓機裝置投入穀粒，象徵去蕪存菁、五穀豐收、福氣滿倉；入口的攤車竄出陣陣白煙，香甜的米香瀰漫在空氣中，現場製作懷舊零食爆米香，揭開古蹟主題日序幕。

王惠美表示，9月的第3個禮拜是全國古蹟日，彰化縣為響應舉辦這個活動，在展覽部分，以彰化建縣300年來時空環境型塑的珍貴文化資產為基礎，在福興穀倉A館展出「與時行-尋找城市的記憶座標」特展，整合彰化珍貴的文史資料、靜動態藝術空間、文化資產情境模型展等；C館「追尋老時光鹿港影像展」，展出施強、許蒼澤、林彰三、鐘清溪的攝影作品，以珍貴的影像重現彰化日治、戰後到近代的生活軌跡與歷史過往。

王惠美表示，即日起至11月6日每週六、日還有一系列相關活動，包括「文資教育力」邀請傳統工藝保存者傳習技藝、「文資小學堂」結合工藝美術手作體驗、「文資紀錄片」放映彰化匠師的成果紀錄、「文資美術力」以裝置藝術介入歷史建築，還有「文資輕旅行」透過走讀認識文資風景，都以文化資產保存維護教育為核心，推廣文化資產保存及修復觀念，各項精彩展覽與演出，活動豐富多樣，歡迎報名參加。

文化局表示，福興穀倉曾是彰化縣重要的儲存糧倉，見證台灣稻米加工封存的歷史，隨著時代變化，透過空間整建與改造，文化局持續以藝文活動活化福興穀倉，從儲存在地糧食，轉換為展示地方詩文、工藝等文化傳承的場所，讓福興穀倉成為藝文活動的新據點。