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中秋連假第2天台中市午後順暢 國3烏日、霧峰車多
今天是中秋連假第2天，今天天氣良好，不少民眾安排出遊，根據台中市交大勤指中心午後最新的回報，目前國道1號、3號、4號，與台中市的各系統交流道，都是正常順暢狀態，僅有國道3號南下烏日至霧峰系統車多，另外市區的主要幹道，包括台灣大道、中清路、五權路等，也都車流順暢、正常。
台中市警局交通大隊勤指中心指出，今天中午以後，轄內國道1號、4號車流都正常順暢，國道3號南下烏日至霧峰系統車多，另外國道系統交流道部分，大雅系統上下匝道均車流增加，尚能依序行駛；台中交流道上下匝道車流增加，尚能依序行駛；南屯交流道車流正常順暢；豐原匝道車流正常順暢。
台中市交大指出，市區道路部分，主要道路中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，目前車流皆正常，台74線快速道路部分，東向(往大里)大里二32K-霧峰39K，霧峰系統匯入國3南下車多速緩；西向(往烏日) 成功1K-快官，快官系統匯入國3 南下匝道車多速緩，其他主線及匝道周邊道路車流正常順暢，台61線的主線及匝道周邊道路車流也都正常順暢。
台中市交大表示，另外新光三越、大遠百商圈的交通流量正常，台中火車站前、建國路、台中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區交通狀況良好，交大將與各分局持續管控轄內路況，並運用line即時與台中市所轄有關單位（警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局）聯繫，掌握路況，也提醒用路人行車遵守交通規則，快樂出門、平安返家。
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