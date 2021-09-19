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合歡山人車爆量 公路總局籲別再來了

中央社 / 南投縣19日電
中秋連假第2天，合歡山一早就湧進大批遊客，停車場上午7時就全被停滿。聯合報系記者賴香珊／翻攝
中秋連假第2天，合歡山一早就湧進大批遊客，停車場上午7時就全被停滿。聯合報系記者賴香珊／翻攝

中秋連假第二天，合歡山出遊潮爆量，人車比昨天更多，遊客一早上山搶停車場，上午6、7時就停滿，警方加強疏導，公路總局呼籲1日遊的民眾不要再來合歡山，改去其他景點。

合歡山、日月潭、溪頭等知名景點上午陸續出現出遊潮，合歡山武嶺、昆陽、合歡山遊客服務中心、小風口停車場，一早就停滿車輛，太魯閣國家公園管理處表示，合歡山今天遊客量比昨天更多，各停車場上午6、7時就滿，比昨天更早；對於武嶺亭等景點出現少數遊客合照時未戴口罩，一直有派員查察及宣導配合防疫。

由於武嶺等停車場已滿，有民眾乾脆紅線違規停車，造成車流更加堵塞。南投縣警察局仁愛分局表示，武嶺停車場到合歡山主峰路段狹窄，車流量大時，員警實施單行交通管制以疏導車流，同時加強取締違規停車，今天持續加派警力，請民眾耐心配合員警指揮。

交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段表示，合歡山一帶停車場上午已滿，規劃1日遊的民眾，建議不要再往合歡山公路，請改往南投其他景點遊玩；規劃2日遊並在清境地區過夜遊客，請下午3時以後再前往清境、合歡山等景點，以避開車多時段。

縣警局表示，連假期間如合歡山武嶺、清境、青青草原、日月潭、溪頭、杉林溪等地會出現出遊車潮，警力部署在易塞車路段如愛蘭、名間、竹山交流道、台14甲7.5公里處、台3線名間到竹山路段、保甲路往溪頭風景區、日月潭水社、九龍路口等路段。

合歡山 停車場 武嶺

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