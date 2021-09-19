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中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

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中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
中秋連假第2天，合歡山一早湧進大批遊客，各停車場全停滿，武嶺亭上擠滿人。記者賴香珊／翻攝
中秋連假第2天，合歡山一早湧進大批遊客，各停車場全停滿，武嶺亭上擠滿人。記者賴香珊／翻攝

中秋連假第2天，南投縣仁愛鄉合歡山一早就湧進大批遊客，當地武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上、下等停車場全在上午7時許就全部客滿，工務段隨即建議民眾改往其他景點遊玩，警方也加強車流疏導，並提醒落實防疫，秩序大致良好。

隨國內疫情警戒降至二級，且整體疫況趨緩，本次4天中秋連假，天氣狀況良好，不少民眾開車上山，到合歡山、清境地區出遊避暑，因此昨天連假第1天就湧現車潮，上午9時不到，停車場就爆滿，未料今天更誇張，上午7時就無車位可停。

東勢林管處合歡山森林遊樂區、太魯閣國家公園管理處合歡山管理站今上午7時許接連回報通知，合歡山區域昆陽、武嶺、合歡山莊以及小風口上、下等第停車場全部已經客滿，公路總區二工處埔里工務段也發布，合歡山各停車場已滿訊息。

埔里工務段表示，因合歡山各區域停車場均已客滿，且仍見車流，建議民眾不要前往合歡山公路，尤其規劃1日遊可改往其他景點遊玩，避免塞車掃興；若為2日遊的過夜遊客則建議下午3時後再開車至合歡山、清境地區，避開車多時段。

為維持交通秩序，仁愛警分局一早就派遣警力，加強台14甲線清境農場至合歡山路段交通疏導勤務，尤其針對轉彎區段違規停車強化驅離及取締，同時在人潮密集的武嶺亭、合歡山遊客服務中心等地提醒遊客防疫，現場整體秩序大致良好。

中秋連假第2天，合歡山一早就湧進大批遊客，停車場上午7時就全被停滿。記者賴香珊／翻攝
中秋連假第2天，合歡山一早就湧進大批遊客，停車場上午7時就全被停滿。記者賴香珊／翻攝

合歡山 停車場 武嶺

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