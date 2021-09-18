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看直播投票 有機會得到花壇鄉無毒茉莉好茶

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
花壇鄉農會和鄉公所合辦茉莉夏舞茶線上美食PK戰線上直播活動，吸引3000名網友觀看。記者簡慧珍／攝影
花壇鄉農會和鄉公所合辦茉莉夏舞茶線上美食PK戰線上直播活動，吸引3000名網友觀看。記者簡慧珍／攝影

對新冠肺炎的防疫不能鬆懈，今年彰化縣茉莉花農特產品行銷活動改為線上推廣，花壇鄉公所與花壇鄉農會今天在茉莉花壇夢想館合辦茉莉夏舞茶線上美食PK戰，吸引3000多人看直播，直播期間參加投票並預測PK賽的冠軍得主，可參加抽獎，有機會獲得茉莉好茶。

茉莉夏舞茶線上美食PK戰今天下午開播，花壇鄉農會理事長王良峯、總幹事顧碧琪、常務監事鄭三明、花壇鄉長顧敏群和台中區農業改良場場長李紅曦等人到場，農委會主委陳吉仲線上致詞，稱讚花壇鄉農會產品開發許多農特產品產品，廣受消費者歡迎，去年他用農遊券購買花壇鄉農會的茉莉產品。

甜點達人張詠智和創食藝優選的徐珮珊，上個月在創食藝競賽活動60組作品中，經過激烈競爭，脫穎而出，參加今天的茉莉夏舞茶線上美食PK戰，徐珮珊製作「茉莉紅茶乳酪蛋糕」PK張詠智的「柚香茉莉金萱香緹塔」，到底誰勝出，縣長王惠美要大家猜一猜。

彰化縣農業處表示，花壇鄉茉莉花種植面積28公頃，全國最大，花壇鄉農會輔導農民不施用農藥，茉莉花品質也最好，今天線上行銷直播美食PK戰是「茉莉夏舞茶－窨音好時節」系列活動的延續，活動前先舉辦茉莉花隨堂考、下午茶創意喝法及挺醫護的滿額送贈品等系列活動，因民眾熱情捧場、參加踴躍，鄉農會持續辦理。

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