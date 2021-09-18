彰化交流道中秋塞爆 還有車拋錨擋路幸遇女警援

國道彰化路段今天大塞車，連帶影響市區平面道路，一輛旅行車今天在通往彰化交流道的中華西路拋錨，女警蔡明雯為避免故障車使塞車更嚴重，不等拖吊車，就與民眾推車到路旁。

國道中山高彰化南下路段今天車多，車速多維持40公里以下，走走停停，國道塞車連帶影響市區平面道路，如彰化市中華西路就是通往國道彰化交流道大動脈，由於彰化交流道路段今天塞車，連帶造成中華西路、彰鹿路等附近平面道路擁擠，又造成下交流道車輛回堵。

彰化縣警察局彰化分局民生路派出所警員蔡明雯今天在中華西路與中央路口執行中秋連假交通疏導勤務，眼尖發現一輛自小客車停在內側左轉車道不動，打開雙黃閃燈且駕駛下車，由於這輛車使塞車情形更嚴重，蔡明雯立即上前了解，得知車輛故障，無法行駛。

中華西路是通往交流道重要道路，蔡明雯為避免車流持續回堵，不等拖吊車到場，當機立斷與民眾一起將車輛推到對向馬路旁空地停放，彰化分局表示，30多歲的蔡明雯是2個孩子的媽，今天英勇表現深獲民眾感謝，展現為母則強的一面。

另外，彰化分局表示，中正派出所新任巡佐許哲維，原在新北市警察局新店分局服務，轉調不久，今天執行交通疏導勤務時，在彰美路發現一名黃姓民眾騎機車搖搖晃晃又違規，上前攔查竟發現酒測值0.51mg/L，成為彰化分局中秋節連假查獲首例酒駕案。