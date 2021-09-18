快訊

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

彰化交流道中秋塞爆 還有車拋錨擋路幸遇女警援

中央社 / 彰化縣18日電

國道彰化路段今天大塞車，連帶影響市區平面道路，一輛旅行車今天在通往彰化交流道的中華西路拋錨，女警蔡明雯為避免故障車使塞車更嚴重，不等拖吊車，就與民眾推車到路旁。

國道中山高彰化南下路段今天車多，車速多維持40公里以下，走走停停，國道塞車連帶影響市區平面道路，如彰化市中華西路就是通往國道彰化交流道大動脈，由於彰化交流道路段今天塞車，連帶造成中華西路、彰鹿路等附近平面道路擁擠，又造成下交流道車輛回堵。

彰化縣警察局彰化分局民生路派出所警員蔡明雯今天在中華西路與中央路口執行中秋連假交通疏導勤務，眼尖發現一輛自小客車停在內側左轉車道不動，打開雙黃閃燈且駕駛下車，由於這輛車使塞車情形更嚴重，蔡明雯立即上前了解，得知車輛故障，無法行駛。

中華西路是通往交流道重要道路，蔡明雯為避免車流持續回堵，不等拖吊車到場，當機立斷與民眾一起將車輛推到對向馬路旁空地停放，彰化分局表示，30多歲的蔡明雯是2個孩子的媽，今天英勇表現深獲民眾感謝，展現為母則強的一面。

另外，彰化分局表示，中正派出所新任巡佐許哲維，原在新北市警察局新店分局服務，轉調不久，今天執行交通疏導勤務時，在彰美路發現一名黃姓民眾騎機車搖搖晃晃又違規，上前攔查竟發現酒測值0.51mg/L，成為彰化分局中秋節連假查獲首例酒駕案。

塞車 國道 中秋節

延伸閱讀

石頭、樹枝、保特瓶都來排隊 高雄出現中秋搶領愛心物資奇觀

國一中部路段塞爆 彰縣警疏導交通竟抓到酒駕

麻古茶坊「珍奶買一送一」中秋快閃4小時！搖滾波波奶茶30元有找

肯德基「7塊雞+蛋撻禮盒+2款炸物+可樂」免500、蛋撻買1送1！中秋優惠只賣4天

相關新聞

10月起周周10萬劑 彰化拚疫苗第一劑覆蓋率八成

新冠肺炎確診病例「佳玲」已連續29天留在彰化縣，今天縣民關心可否「親玲（清零）」；衛生局長葉彥伯表示，北部仍有零星病例，...

延宕12年台中單元13今成立重劃會 拚4年內完成重劃

延宕12年的台中市自辦重劃區單元13，逾千名地主殷殷期盼加快開發腳步，今天配合防疫舉辦重劃會成立大會。新選出的單元13重...

南投衛生局趕工造冊 老人第二劑莫德納24日施打

南投縣75歲以上民眾7月9日前接種疫苗，需接種第二劑人數計有7313人，中央分配7000劑疫苗已送達，衛生局決定以人工勾...

中秋連假划船去 台中市獨木舟體驗營豐原登場

台中市政府近年大力推展體育運動，其中在獨木舟活動已經列為水域運動推展重點，運動局為鼓勵市民中秋連假在享受美食時，也能參與...

梧棲浩天宮今陞梁大典 信眾高喊：進喔

台中市梧棲區浩天宮香火鼎盛，舊廟年久失修，目前以「廟中廟型式」原址增建及修復，今天上午舉行媽祖殿陞梁大典，大梁升起時，信...

僑泰中學無償捐地 地方期待12年台中五權南一路通車

12年心願成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，這個路段位於南區與大里區交界，又鄰近僑泰高級中學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。