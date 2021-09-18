南投長輩打第2劑莫德納免預約 縣府造冊24日施打

中央社 / 南投縣18日電

南投縣75歲、原住民65歲以上長者第2劑莫德納疫苗，採免預約、縣府造冊，衛生局利用中秋連假完成疫苗預約平台符合資格者與戶政資料勾稽作業，22日發通知單，安排24日施打。

南投縣75歲、原住民65歲以上長者於7月9日前接種疫苗，至今滿10週以上需接種第2劑長者人數有7313人。南投縣政府衛生局今天表示，中央配發7000劑疫苗16日傍晚送達，採人工勾稽造冊，讓長者免預約，盡快完成第2劑莫德納疫苗接種。

衛生局表示，利用中秋連假趕工完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台登記符合資格者與戶政資料勾稽作業，並逐一核對完成造冊。鄉鎮市公所22日動員村里鄰長或村里幹事，將藍色接種通知單送到符合接種資格且設籍南投縣75歲、原住民65歲以上長者家中。

衛生局表示，這次長者第2劑莫德納疫苗造冊接種，協調衛生所、醫院24日施打。採里別分流、時段分流避免群聚，在南投縣立體育場、草屯鎮公所旁、埔里鎮綜合球場、竹山鎮立圖書館、竹山秀傳醫院設置大型接種站，及10個接種站，長輩依通知單指示前往。

衛生局提醒，接種民眾務必帶疫苗接種紀錄卡（俗稱黃卡）、健保卡、身分證，依通知單註明日期及時段前往施打；沒有收到通知單，可向村里幹事或衛生所查詢確認名冊資料。

衛生局指出，目前疫苗配發數量多來自疫苗預約平台，尚未接種第1劑民眾，要快到平台完成登記，沒有登記就不會有簡訊預約通知，將無法預約接種疫苗，提醒民眾把握平台開放登記機會完成登記。

衛生局 莫德納疫苗 原住民

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