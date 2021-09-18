10月起周周10萬劑 彰化拚疫苗第一劑覆蓋率八成

新冠肺炎確診病例「佳玲」已連續29天留在彰化縣，今天縣民關心可否「親玲（清零）」；衛生局長葉彥伯表示，北部仍有零星病例，顯示社區有隱形傳播鏈，中央會繼續配發疫苗，如果9月底彰化縣18歲以上第一劑覆蓋率達六成，10月底達八成，縣民可望有個疫情較平安的冬季。

彰化縣流行疫情指揮中心今天舉辦說明會，縣民線上提問最多仍是中秋烤肉規定，縣長王惠美重申不能在公共場所和公共區域烤肉，民宅騎樓和頂樓如果烤肉，同住家人可以不戴口罩。

衛生局長葉彥伯說明彰化縣疫苗注射現況，第八期AZ彰化縣應注射第二劑的有8萬1076人，系統顯示六成是30歲以下民眾，將在9月22日、23日注射，彰化縣衛生局9月28日將為長照機構和洗腎病人注射第二劑AZ。

葉彥伯表示，第九期BNT第一劑開放第九類對象9月20日上午10點到22日中午12點預約登記，9月25日和10月2日注射，此外，注射高端第二劑的也在同樣日期注射，請這注射兩類疫苗的民眾留意日期和地點。

葉彥伯說，昨天和中央開會，獲承諾從10月起，每周供應彰化縣注射10萬劑疫苗，以此推估，彰化縣18歲以上民眾的疫苗覆蓋率9月底達六成，10月底達八成，在65歲以上民眾的疫苗第二劑覆蓋率可望在10月底達八成，讓彰化縣進入冬季之前建構群體免疫力的保護網，減少重症發生率，過一個較平靜的冬天。

為了避免秋節群聚感染，連假結束後的兩周內，彰化縣縣政府提供免費家用快篩衛教諮詢服務，不必醫師轉診，最多每7天提供一次檢測，僅收行政費用100元，若秋節期間身體有任何異常狀況，衛生局請民眾直接到醫院急診部檢驗。