延宕12年台中單元13今成立重劃會 拚4年內完成重劃

延宕12年的台中市自辦重劃區單元13，逾千名地主殷殷期盼加快開發腳步，今天配合防疫舉辦重劃會成立大會。新選出的單元13重劃會理事長湯明厚說，他將帶領新接任理、監事，共同㩗手引領北屯更繁榮，預計四年內，也就是2025年完成土地分配，以增進土地利用及都市建設發展。

單元13位重劃會今天在北屯區東山高中戶外籃球場舉行成立大會，由於參與地主人數眾多，配合防疫事先向衛生局提報防疫計畫，除審議通過重劃會章程修正案外，並投票選出理監事。

單元13位重劃會投票權有1256人，順利選出9名理事、3名監事，當選名單獲867人同意，同意率68.15%，同意面積占重劃區總面積79.05%，獲多數地主支持與認同，湯明厚以817票、占出席率94.23%當選新任理事長，獲土地所有權人的支持。

台中市單元13新興重劃區跨越北區、北屯區，包括錦村段、北屯段、青雲段及建和段、青田段部分土地，面積約102.5372公頃，以西為捷運紅線鐵路高架化與太原車站，以北為12單元重劃區與松竹商圈、以東為大坑風景區與14單元重劃區，以南為太平新光重劃區與九期重劃區。

湯明厚說，市府已於2009年核備同意開發，因尊重少數地主意見，重劃延宕至今，單元13鄰台鐵紅線、捷運綠線、台74快速道路、太原車站、太原夜市、總站夜市，以及好市多商場，交通便利；公共設施公園多，鄰近多家名校，文教興盛，地主殷殷 期盼早日完成重劃開發。

湯明厚指出，重劃會將㩗手地主，未來13單將規劃一個大公園，並將區內三所學校預定地綠化，公園學校兩旁植大樹讓民眾遊憩，並規劃完整的步道，美化市容更讓居民有身心靈健康居住環境。