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南投衛生局趕工造冊 老人第二劑莫德納24日施打

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣75歲以上長者第二劑疫苗將造冊施打，方便老人家儘早接種完整疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣75歲以上長者第二劑疫苗將造冊施打，方便老人家儘早接種完整疫苗。圖／南投縣政府提供

南投縣75歲以上民眾7月9日前接種疫苗，需接種第二劑人數計有7313人，中央分配7000劑疫苗已送達，衛生局決定以人工勾稽造冊方式，24日起讓長者免預約完成莫德納第二劑接種。

南投縣75歲以上長者莫德納疫苗第二劑接種作業，已協調各衛生所及醫院24日安排接種服務，採「里別分流」、「時段分流」方式辦理避免造成群聚。

南投縣衛生局中秋連假趕工完成1922平台與戶政資料勾稽作業，並逐一核對完成造冊，22日動員村里鄰長或村里幹事，將藍色接種通知單發送至75歲、原住民65歲以上長者家中，請民眾依指定時間至各鄉鎮市衛生所或接種站施打，未收到通知單時應儘速向村里幹事或衛生所確認。

縣政府表示，為提供長者舒適安全的接種環境，設置5處大型接種站，包括南投縣立體育場)、草屯鎮公所旁中廊、埔里鎮綜合球場，竹山鎮立圖書館1樓、竹山秀傳醫院1樓大廳，其餘均由各鄉鎮衛生所接種。

衛生局呼籲民眾，目前疫苗配發的數量大都來自1922疫苗預約平台，尚未接種第一劑的民眾，一定要趕快完成平台登記，沒有登記就不會有簡訊預約通知，將無法進行預約接種疫苗。為了個人及社區的防疫安全，請民眾務必把握平台開放登記機會，儘速完成平台登記作業。

完成平台登記的民眾，也要隨時注意指揮中心疫苗接種訊息，接到簡訊時儘速至1922預約疫苗平台登記預約，預約平台疫苗配發數量有限，且可跨縣市預約，民眾及早上線預約，就可以選擇到自己想要接種的時段、地點，完成疫苗接種。

衛生所 莫德納疫苗 衛生局

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