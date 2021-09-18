台中清水國民兒童運動中心有譜！年底前要動工了

台中清水國民暨兒童運動中心進入促參可行性評估階段，運動局日前已依促參法規定，邀集專家學者、地方居民與相關體育團體於港區藝術中心舉行促參公聽會。

運動局長李昱叡指出，台中海線地區人口持續增加，清水國民暨兒童運動中心位於中央路、鎮政路交叉口，由中央路分成兩側，西側規劃興建地上3層的建物，包含室內溫水游泳池、兒童運動空間、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、競技運動中心等運動設施；東側評估當景觀綠化及停車場使用，目前市府已順利完成興建統包工程的招標作業，預計今年底前動工。

李昱叡說，市長盧秀燕上任以來致力於推動海線體育運動發展，先投入1億8000萬元整建清水自由車場，提供台中市菁英選手優良培訓場地，更加速清水國民暨兒童運動中心規劃，提供清水地區市民良好的運動環境。

台中市議會副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、清水區體育會理事長陳財富、清水區多位里長、各運動中心執行長等人皆出席公聽會，希望滿足在地停車需求、泳池設施、安全性規劃，海線長輩人口較多，希望提升槌球運動風氣，有助健康，另外也要增加弱勢團體的友善措施，提供對學生優惠方案。

運動局說，透過公聽會聽取民意，停車需求、弱勢關懷、學生優惠、泳池設施完善等，都將納入清水國民暨兒童運動中心的評估規劃，招商作業也將同步配合興建工程。

李昱叡承諾，這次報告籌劃進度、基地範圍、規劃方案初步構想及委外招商效益等，聽取民意及建言後後續納入可行性評估範疇，讓清水國民暨兒童運動中心未來啟用後，更貼近地方需求。