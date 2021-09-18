梧棲浩天宮今陞梁大典 信眾高喊：進喔

台中市梧棲區浩天宮香火鼎盛，舊廟年久失修，目前以「廟中廟型式」原址增建及修復，今天上午舉行媽祖殿陞梁大典，大梁升起時，信眾高喊「進喔！」陞梁大典圓滿，煙火齊放，相當熱鬧。

台中浩天宮大庄媽歷史悠久，盛名遠播，信仰的區域從梧棲大庄擴及大肚中堡五十三庄，是台中港地區指標大廟之一。

2010年，浩天宮列為台中市歷史建築，由於舊廟年久失修，加上香火鼎盛、信徒日增，舊廟體已不敷使用，於2014年向媽祖請示擲筊，以「廟中廟型式」於原址增建及修復中。

浩天宮指出，除了保留原有歷史建築外，新建工程增加：觀音殿、聖父母殿、千里眼順風耳公殿、五路財神殿、月老殿、太歲殿、光明殿、南北斗星君殿以及地藏功德王菩薩殿等相關殿堂樓宇，預計興建地上兩層，共計約 3300 平方公尺。

今天上午盛大舉辦陞梁大典，大肚中堡五十三庄及各縣市多間宮廟與地方信眾齊聚蒞臨觀禮，現場鑼鼓喧天、哨角齊鳴，當大梁升起時，信眾高喊「進喔！」，見證歷史性的一刻。