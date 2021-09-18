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僑泰中學無償捐地 地方期待12年台中五權南一路通車

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間。圖／台中市建設局提供
台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間。圖／台中市建設局提供

12年心願成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，這個路段位於南區與大里區交界，又鄰近僑泰高級中學，過去遲未開通，兩地居民及學生往來均需繞道，且易人車爭道，市長盧秀燕心疼市民不便之苦，積極協調各方齊心打通瓶頸地段，終於完成地方爭取12年的心願。

台中市議員李中說，因疫情緣故，建設局不辦理通車典禮，永和里長李啟綸和鄰長們自動自發，昨天下午他們自己在現場辦簡單儀式，誌記這條歷經十餘年努力爭取、好不容易才開通的道路。

李中說，過去南區永和里、積善里的民眾和學生，過去如果需要前往大里，都得繞道高工路，不僅費時且易造成交通阻塞。他在前市長胡志強任內提出建議，爭取要打通五權南一路，歷經林佳龍市長到盧秀燕市長，3任市長接力完成。

建設局長陳大田表示，這段工程範圍綠川原屬中央管河川，過去不同意加蓋，2017年變更為市管河川，經與市府水利局研商，同意採施作道路並兼具排水功能的箱涵結構形式施工。

陳大田說，最重要的是僑泰高級中學同意提供道路範圍內土地使用同意書，這份無私值得感謝，無償讓政府辦理道路開闢作業，為提供學子安全通學環境；加上地方民代奔走溝通，為區域道路建設努力，才能順利開通此路段。

五權南一路的道路範圍，多位於綠川流域上方，增加工程難度，因此在河道上採三孔箱涵設計，箱涵下方可保持排水順暢，箱涵上方供車輛行走；通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間，行車時間由6分鐘縮短為1分鐘，加速區域發展。

五權南一路的加蓋工程，經費約6011萬元，範圍長約190公尺、寬15公尺，設計雙向單車道及1.9公尺寬人行道，可避免人車爭道。

其中，為減輕市庫負擔，市府循內政部營建署補助相關規定提報，獲得納入內政部營建署2015年至2022年度生活圈道路交通建設計畫補助3500萬元。

五權南一路的道路的原貌。車道位於綠川流域上方，增加工程難度，因此在河道上採三孔箱涵設計，箱涵下方可保持排水順暢，箱涵上方供車輛行走。圖／李中提供
五權南一路的道路的原貌。車道位於綠川流域上方，增加工程難度，因此在河道上採三孔箱涵設計，箱涵下方可保持排水順暢，箱涵上方供車輛行走。圖／李中提供
12年心願成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間，行車時間由6分鐘縮短為1分鐘。圖／台中市建設局提供
12年心願成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間，行車時間由6分鐘縮短為1分鐘。圖／台中市建設局提供
12年心願成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間。圖／李中提供
12年心願成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路昨天完工正式通車，通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間。圖／李中提供

內政部 盧秀燕

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