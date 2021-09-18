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影／中市難得一見懸日現象 紅紅火火太陽絕美畫面
中秋先賞「日」再賞月。台中市自本月17日起，連續三天出現難得一見的懸日現象，傍晚時分，紅紅火火的太陽沿著街道正中間緩緩落下，浪漫絕美的景象，讓人彷彿置身在紐約曼哈頓的街頭。據氣象局預報，公益路沿線(民權路以西)將是最佳觀測路段，消息一出，疫情期間在家悶壞的民眾們及大批攝影愛好者蠢蠢欲動，提前至公益路與英才路口天橋上卡位等候。傍晚時分，追日人潮漸漸聚集，現場除了民眾此起彼落的快門聲外，更是頻頻聽到民眾對此美景發出的讚嘆聲，直呼「真是太美了!」
中市警一分局為了讓民眾有安全無虞的賞景環境，因適逢下班及中秋連假交通尖峰潮，特別增派警力及義交人員，於公益路沿線重要路口執行定點交通疏導勤務外，並沿線加強巡邏，確保人車通行順暢，守護追日粉絲安全。碩大金黃的夕陽落在街區，壯觀景緻震懾人心，雖是落日時分，氣溫依舊炎熱，揮汗如雨的勤務人員即使制服濕透，現場的哨音也從未停止，堅守崗位認真執勤，就是為了貼心守護民眾的安全，民眾對此誇讚不已。
賞景現場廣大人潮眾多，波麗士大人更出動大聲公向民眾宣導「注意隨身財物!小心扒手!」、「倒數10秒!請退到紅線後方」等溫馨提醒，尤其現處防疫期間，貼心的波麗士大人更是不時提醒大家「口罩要戴好喔!」、「保持安全社交距離喔!」對於維持現場秩序效果奇佳。因為有波麗士大人的貼心守護與民眾的全力配合，現場人潮雖多，但秩序良好，太陽下山之際，人潮漸散之時，民眾更是紛紛向警方表示「辛苦了!」讓執勤同仁備感窩心。
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