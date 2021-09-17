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9月底前陸續5種疫苗要打 彰化縣府籲民眾配合

中央社 / 彰化17日電

15日起到9月底這段期間，彰化縣總共要施打5種疫苗，包括AZ、高端、莫德納、BNT以及流感疫苗，考驗衛生局調度能力。縣府今天呼籲民眾配合按時間、地點前往接種疫苗。

彰化縣政府下午召開彰化縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫說明記者會，由縣長王惠美、衛生局長葉彥伯出席說明。衛生局表示，AZ疫苗規劃分3批施打，因流感在10月1日起開打，要錯開流感。所以，高端疫苗分別在9月30日及10月2日接種，莫德納第2劑在9月24、25日接種，BNT從9月23日起至10月8日進行校園接種，至於在預約平台預約BNT的接種日期則為9月27到29日。

葉彥伯指出，高端疫苗先前都是單劑量，10月2日起改為10劑型，與AZ、莫德納一樣，醫療人員會比較辛苦一點。雖然看來有點複雜，其實依序來安排施打並不複雜，也提醒鄉親配合，依通知單或預約平台的時間及地點前往接種即可，只要大家配合，按步驟、流程前往施打，就能順利完成接種。

葉彥伯說，第8輪疫苗的接種是AZ疫苗人數預計8萬1076劑，15日至18日先施打65歲以上第2劑，共4萬9648人，前天及昨天已打了2萬2000多劑，今、明兩天預計會再各施打1萬劑，接種劑約94%。

另外，第二批可施打AZ疫苗第2劑的1922名長者，也已由村里長發放通知將於下週施打，由1922預約平台預約的有1萬3218人，65歲以下民眾預計於22、23日施打，長照等機構及洗腎病患應接種第二劑AZ者1萬6288人從28日起接種。

至於第9輪疫苗接種的疫苗為BNT第1劑、高端第2劑。葉彥伯表示，意願登記在今天中午結束，將於20日10時到22日中午12時開放預約，中央已匡列數量，BNT第1劑為4萬多劑，預計在9月27至29日接種；高端施打第2劑約2萬7000劑，安排於9月30日、10月2日施打。

AZ疫苗 衛生局 BNT

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