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鳥嘴潭篩下物驗出石棉 南投環保局重罰中水局48萬元
南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程挖到一級致癌物石棉瓦和篩下物，環保局採樣檢驗結果今天出爐，石綿篩下物確定含有石綿成分，屬於有害事業廢棄物，南投縣環保局將依廢清法開罰中區水資局48萬元罰鍰，並限期提出處置計畫書，環保局核准後儘速清理。
中水局表示，當初篩下物送驗結果並無異常，這次南投縣環保局採樣送驗並未會同中區水資局，對於環保局檢測出石棉並不清楚，等收到環保局公文後，會對篩下物檢驗結果及後續處置說明。
南投縣環保局說，中水局處理石綿篩下物時，未依規定提出廢棄物處置計畫及廢棄物清理計畫書變更，即依一般事業廢棄物逕自委託不具有害事業廢棄物清理資格業者，將篩下物全數清運到彰化某土資場，環保局採樣驗出石綿成分，這批篩下物屬於有害事業廢棄物，中水局違反廢棄物清理第31條、第36條及第39條規定，將重罰48萬元罰鍰。
清運的石綿篩下物目前暫置彰化土資場，環保局將限期請中水局提出處置計畫書，待環保局審查核准後，始得清除處理。
環保局說，中水局5月31日自行委託採樣之樣品，不符合環保署規定，致未檢驗出含石綿成分，並非中水局所稱經檢驗無石綿成分存在。環保局於是8月27日再次採樣檢驗，結果驗出石綿成分，屬有害事業廢棄物。建議中水局辦理全區有害廢棄物範圍、數量調查，妥善清除處理，確保水質安全，環保局會依廢棄物清理法嚴格把關，監督中水局後續作為。
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