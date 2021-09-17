鳥嘴潭篩下物驗出石棉 南投環保局重罰中水局48萬元

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程挖到一級致癌物石棉瓦和篩下物，環保局採樣檢驗結果今天出爐，石綿篩下物確定含有石綿成分，屬於有害事業廢棄物，南投縣環保局將依廢清法開罰中區水資局48萬元罰鍰，並限期提出處置計畫書，環保局核准後儘速清理。

中水局表示，當初篩下物送驗結果並無異常，這次南投縣環保局採樣送驗並未會同中區水資局，對於環保局檢測出石棉並不清楚，等收到環保局公文後，會對篩下物檢驗結果及後續處置說明。

南投縣環保局說，中水局處理石綿篩下物時，未依規定提出廢棄物處置計畫及廢棄物清理計畫書變更，即依一般事業廢棄物逕自委託不具有害事業廢棄物清理資格業者，將篩下物全數清運到彰化某土資場，環保局採樣驗出石綿成分，這批篩下物屬於有害事業廢棄物，中水局違反廢棄物清理第31條、第36條及第39條規定，將重罰48萬元罰鍰。

清運的石綿篩下物目前暫置彰化土資場，環保局將限期請中水局提出處置計畫書，待環保局審查核准後，始得清除處理。