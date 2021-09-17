快訊

中秋連假首日國道最塞 嚴防這6地雷路段下午再出發

徐若瑄茶泡飯聚會走調！王力宏違反自主管理規範被譙翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳥嘴潭篩下物驗出石棉 南投環保局重罰中水局48萬元

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
烏溪鳥嘴潭人工湖挖到大批石棉瓦，南投縣環保局要求中水局妥善安置石棉和篩下物，並對鳥嘴潭環境重新調查。圖／南投縣環保局提供
烏溪鳥嘴潭人工湖挖到大批石棉瓦，南投縣環保局要求中水局妥善安置石棉和篩下物，並對鳥嘴潭環境重新調查。圖／南投縣環保局提供

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程挖到一級致癌物石棉瓦和篩下物，環保局採樣檢驗結果今天出爐，石綿篩下物確定含有石綿成分，屬於有害事業廢棄物，南投縣環保局將依廢清法開罰中區水資局48萬元罰鍰，並限期提出處置計畫書，環保局核准後儘速清理。

中水局表示，當初篩下物送驗結果並無異常，這次南投縣環保局採樣送驗並未會同中區水資局，對於環保局檢測出石棉並不清楚，等收到環保局公文後，會對篩下物檢驗結果及後續處置說明。

南投縣環保局說，中水局處理石綿篩下物時，未依規定提出廢棄物處置計畫及廢棄物清理計畫書變更，即依一般事業廢棄物逕自委託不具有害事業廢棄物清理資格業者，將篩下物全數清運到彰化某土資場，環保局採樣驗出石綿成分，這批篩下物屬於有害事業廢棄物，中水局違反廢棄物清理第31條、第36條及第39條規定，將重罰48萬元罰鍰。

清運的石綿篩下物目前暫置彰化土資場，環保局將限期請中水局提出處置計畫書，待環保局審查核准後，始得清除處理。

環保局說，中水局5月31日自行委託採樣之樣品，不符合環保署規定，致未檢驗出含石綿成分，並非中水局所稱經檢驗無石綿成分存在。環保局於是8月27日再次採樣檢驗，結果驗出石綿成分，屬有害事業廢棄物。建議中水局辦理全區有害廢棄物範圍、數量調查，妥善清除處理，確保水質安全，環保局會依廢棄物清理法嚴格把關，監督中水局後續作為。

烏溪鳥嘴潭人工湖挖到大批石棉瓦，南投縣環保局要求中水局妥善安置石棉和篩下物，並對鳥嘴潭環境重新調查。圖／南投縣環保局提供
烏溪鳥嘴潭人工湖挖到大批石棉瓦，南投縣環保局要求中水局妥善安置石棉和篩下物，並對鳥嘴潭環境重新調查。圖／南投縣環保局提供

廢棄物 水質 環保署

延伸閱讀

廢棄土石方禁入！彰縣警加強稽查一口氣開11罰單

看似清澈藏危機勿生飲 基隆驗山泉水9成5大腸桿菌超標

新北邀北部縣市聯合水污染操演 強化跨區應變能力

高市南區綠能發電示範廠案需100億 市府自辦或BOT惹議

相關新聞

南投女稅務員請假4年沒上一天班 還領105萬薪資和補貼

南投縣稅務局蔣姓女稅務員2017年10月起，陸續請育嬰假、特休假、產假等，今年6月申請復職，卻馬上請防疫照顧假，只在施打...

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

快來集氣！台中一中商圈I PLAZA愛廣場經理顏聖芬說，一中最大美食商場迎中秋節商機，配合政府發五倍券，備妥15萬元搶發...

溪州鄉關懷禮金「差點」加碼 鄉代會不能追加預算作罷

彰化縣北斗鎮率全縣之先，發給每一名鎮民500元紓困金，溪州鄉不讓北斗鎮專美於前，今天鄉民代表會臨時會經過討論，維持原議，...

鳥嘴潭篩下物驗出石棉 南投環保局重罰中水局48萬元

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程挖到一級致癌物石棉瓦和篩下物，環保局採樣檢驗結果今天出爐，石綿篩下物確定含有石綿成分，屬於有害...

莫德納又來了 彰化75歲以上長者造冊免預約

莫德納又來了!彰化縣長王惠美表示，中央預計今天將再發給彰化縣莫德納疫苗2.5萬劑，政府將為75歲以上長者造冊施打，長者免...

南投旅宿業者迎接中秋連假 紛紛祭出新招創造高人氣

中秋連假將至，全台將迎接暑假後疫情降級的首次連續假期，為搶攻連假出遊商機，九族文化村率先推出紓壓暢遊優惠票，溪頭福華飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。