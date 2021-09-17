台灣民眾黨彰化縣首度出擊 愛心月餅送弱勢童
彰化縣資深縣議員張雪如接任台灣民眾黨彰化縣黨部主任委員，今天首次公開活動，帶著民間社團聯合捐贈的月餅到員林聖家啟智中心，展現她的地方人脈，同時把民眾黨的觸角推進彰化縣基層。
張雪如說，這批由帝篁國際公益平台吳珅篁、育達商職校友會與台灣民眾黨聯合捐贈、北斗合興珍贊助的愛心月餅，連同她服務處募集的物資，今天下午送到員林聖家啟智中心，她和志工大隊長張淨清、民眾黨員詹閔雄等人感染孩子收到禮物的天真與快樂，帶著好心情離開。
員林聖家啟智中心成立30多年，受托身心障礙兒童，目前中心日間托育照顧42名孩子，另有早療、學前教育、職前教育等教養工作。張雪如表示，傳遞愛與善是她加入台灣民眾黨的最重要原因，員林聖家啟智中心老師和保育員感謝社會公益社團和善心人士贈送愛心月餅，讓孩子提前感受中秋佳節月圓人團圓。
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