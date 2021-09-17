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中市首條台灣好行路線啟動 串聯文化場域與商圈

中央社 / 台中17日電

台中市第一條台灣好行路線今天正式上路，市府表示，將串聯文化場域與商圈，帶領旅客漫遊市役所、審計新村、草悟道、一中商圈等景點，提供旅客吃喝玩樂及體驗在地文化。

「台灣好行─台中時尚城中城線」今天舉辦啟動儀式，台中市政府秘書長黃崇典在會中表示，台中舊城是台中文化縮影，有豐富底蘊。台中市第一條台灣好行路線啟動，串聯文化場域及商圈，可吃喝玩樂並體驗豐富文化，是非常值得回味的路線。

台中市觀旅局長韓育琪說，「台灣好行─台中時尚城中城線」是原11路綠能公車轉型而來，路線由台中車站出發，採取左右環線對開的形式，全程38個站點，都有各自特色，是條集結台中「文化」、「知性」、「創意」、「時尚」、「記憶」等5大面向的路線。

韓育琪指出，未來將帶領旅客漫遊台中市役所、綠川、柳川、審計新村、草悟道、科博館、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠等市區主要景點，搭配旅遊摺頁、e化導覽及旅遊套票等加值服務，可說是旅客走訪台中市區的旅遊首選。

在票價部分，市府表示，公車票價仍維持一般市區雙十公車優惠費率，另也串聯沿線在地商家推出旅遊套票，每張優惠價新台幣100元（內含乘車券2張及特約店家50元抵用券2張），可至實體及線上合作通路購買。

台中市 台灣好行

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