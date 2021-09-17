莫德納又來了 彰化75歲以上長者造冊免預約

莫德納又來了!彰化縣長王惠美表示，中央預計今天將再發給彰化縣莫德納疫苗2.5萬劑，政府將為75歲以上長者造冊施打，長者免預約，預計在9月24到25日開打。

王惠美表示，只要7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10周以上的75歲以上長者將優先施打第二劑莫德納疫苗，9月22日起村里長將發放通知，預計9月24到25日開打，18日上午8時起長者和家屬也可利用疫苗接種查詢網查施打疫苗的時間和地點。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣65歲要打莫德納第二劑約要打10萬劑，第一批2.5萬劑第二劑莫德納打完後，後續就等中央再配發疫苗下來。

葉彥伯說，中秋連假彰化縣仍加緊腳步打疫苗，18日是連假第一天預估將打一萬多劑後，65歲以上的長者第二劑就都打完，考量連假民眾會有家人團聚，間隔三天後再繼續打接下來，22日繼續打疫苗。

彰化縣依不同批次疫苗、不同年齡層目前共有包括AZ、莫德納、高端、BNT等 四種疫苗23萬劑將在月底打完10月1日流感疫苗也要開打。

學生已造冊的BNT疫苗預計9月23日起開打，王惠美也提醒學生，打疫苗前一天千萬不要熬夜要睡飽，避免暈針。