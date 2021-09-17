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南投旅宿業者迎接中秋連假 紛紛祭出新招創造高人氣

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
泰雅渡假村祭出一日遊2人成行1人免費，中秋住宿還贈送夯肉吃到飽。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村祭出一日遊2人成行1人免費，中秋住宿還贈送夯肉吃到飽。圖／泰雅渡假村提供

中秋連假將至，全台將迎接暑假後疫情降級的首次連續假期，為搶攻連假出遊商機，九族文化村率先推出紓壓暢遊優惠票，溪頭福華飯店開出中秋紅盤，中秋連假訂房全滿，日月潭雲品酒店趕在連假前，打造全新的溫泉湯屋以及小小孩的專屬活動空間，以家庭包場的方式提供新服務，泰雅渡假村祭出一日遊2人成行1人免費，中秋住宿還贈送夯肉吃到飽。

九族文化村表示，南投很久都沒有確診案例，加上出遊地以山林空曠的大自然居多，隨著疫情趨緩，民眾開始出門透氣，中秋節的4天連續假期，建議國人不妨來南投度假，九族文化村外，還可加入日月潭、溪頭、合歡山暗黑公園等風景線多景點的舒壓旅行，把握最後一天與家人烤肉，是不錯的安排。

對於疫後旅遊，南投各景點飯店都抱以極大信心與厚望，妖怪總經理陳建光表示，「觀光旅遊業必須超前部署，疫情過後，無法用過去的思維來看待未來的旅遊市場」，不但要做到人車分流，讓旅客有獨立的空間及空調設備，安心享用餐飲的規劃設計，多讓旅客親近大自然盡情享受森林芬多精，才能讓觀光旅遊業再次復甦回來。

日月潭涵碧樓客滿外，走家庭路線的雲品酒店，今年再出新招，不但推出溫泉湯屋，更將閒置空間重新打造適合3至7歲小朋友的專屬空間，全新的VIK Kids Land未開放便已受到許多家庭旅客的詢問，9月中開放住客預約使用，於下午茶及晚餐時段以兩小時為單位的包場方式提供服務，也創造中秋節周末的高訂房率。

溪頭福華飯店今天開始試營運，協理兵岳嶺指出，今年完成整修入市以來，隨著溪頭自然教育園區暑假最後一周便已衝破6000人次，加上飯店利用疫情期間大舉裝潢翻新，但遊客仍以相同價格入住全新房型，8月中至9月初，點對點都市直達森林的服務，免除舟車勞頓外，也真正讓客入放鬆出遊不用傷腦筋，果然全新大學樓房型已一房難求，中秋節連假更是早已被訂滿。

雲品推出適合3至7歲小朋友的專屬空間「VIK_Kids_Land」，同時打造煙嵐風呂私人湯屋空間。圖／雲品酒店提供
雲品推出適合3至7歲小朋友的專屬空間「VIK_Kids_Land」，同時打造煙嵐風呂私人湯屋空間。圖／雲品酒店提供
為搶攻中秋連假出遊商機，九族文化村率先推出紓壓暢遊優惠票。圖／九族文村村提供
為搶攻中秋連假出遊商機，九族文化村率先推出紓壓暢遊優惠票。圖／九族文村村提供

中秋節 連假 疫情

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