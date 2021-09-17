台中確診+0商場送百元券 市府振興推消費抽現金

中央振興五倍券將於10月8日登場，台中市政府今天表示，將祭出到台中市消費，天天抽現金活動。一中商圈的美食廣場推出只要台中COVID-19確診人數+0，就發放百元振興券。

振興五倍券即將登場，台中市長盧秀燕今天指出，雙十節起推出台中購物節，只要民眾到台中市消費，不限任何行業，消費滿新台幣500元就可參加抽現金活動，最小獎項是每天抽1000組5000元現金，還有每週抽10組10萬元現金、每月抽1組百萬元現金。

民間業者也卯足勁，平價美食一級戰區的一中商圈「I PLAZA愛廣場」經理顏聖芬說，今天起連續10天，只要台中市當天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數+0，當天下午3時起發放百元振興券，每天限量150份，可在一中商圈逾20家排隊美食使用。

為了帶動商場人潮回流，顏聖芬表示，廣場防疫規格提高等級，引進防疫噴霧系統搭配奈米銀抗菌液，可以在5秒內以微霧噴灑全身，達到全身殺菌效果，讓民眾安心逛街購物。

餐飲業者也祭出好康相送，新天地餐飲集團品牌總監林國威說，優惠方案除要有感之外，一定要簡單易懂，只要持振興五倍券3000元即可換購新天地好康券5000元、持五倍券5000元即可換購新天地好康券1萬元，讓消費者享受美食預算加倍，並創造二次回鍋消費誘因，發揮五倍券最大化效益。

老字號的阿秋大肥鵝餐廳將推出持實體振興券到店消費1次滿3000元就送活龍蝦1隻或小肥鴨半隻，滿5000元送活龍蝦2隻或小肥鴨全隻活動。

台中市政府指出，民間業者與政府一起努力，盼能帶動全市產業與店家商機復甦。