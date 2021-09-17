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台中梧棲大智路居民飽受淹水所苦 中央補助3億改善下水道

中央社 / 台中17日電

台中市梧棲區大智路雨水下水道年久失修，影響排水功能，逢雨必淹，內政部營建署補助新台幣3億元進行改善工程，希望改善排水功能，讓居民免於淹水之苦。

台中市梧棲區大智路雨水下水道結構體頂板，長期受到潮濕因素所影響，造成混凝土碎裂剝落、鋼筋鏽蝕等情形，進而影響排水功能，逢雨必淹，民眾苦不堪言。

立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘，希望讓居民免受淹水之苦。台中市政府也爭取「前瞻基礎建設計畫」。內政部營建署將補助總工程經費3億元，大智路（第一期）獲中央補助1.2億元，工程進度已達74%，大智路（第二期）及中一路（第一期）分獲中央補助1.3億元及5000萬元（中央補助78%，地方配合款22%），目前辦理設計中。

蔡其昌表示，海線地區的雨水下水道年久失修，箱涵頂端又有道路車輛通過，造成水泥脫落以及鋼筋生鏽，在道路使用上有安全的疑慮，也增加下水道淤泥沉積的速度。中央已將統籌分配款撥給台中市政府。

民進黨籍台中市議員王立任表示，工程開挖後，發現箱涵內部淤泥沉積嚴重，有些地方還高達1.5米。民進黨籍台中市議員楊典忠指出，因中央統籌分配款有限，希望市府能夠在明年度編列預算來協助。

台中市水利局表示，雨水下水道為看不見的工程，卻是降低民眾免於受淹水災情的重要建設，市府持續編列經費辦理水安全建設，並針對雨水下水道進行縱走調查及損壞修復。

台中市 淹水 民進黨

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