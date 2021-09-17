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南投祖師橋封橋半年終於解封 9月底開放通行
南投市祖師橋銜接市區、中興新村兩地，為配合中興新村分洪工程，從3月8日起封閉至今，車輛繞道通行，信義街、中興路也因此車流回堵。南投縣工務處表示，中興新村分洪工程第一期即將完工，等路面完成封層後，祖師橋將如期在9月30日解封，讓市區交通獲得改善。
祖師橋橫跨貓羅溪，串連南投市、中興新村兩地要道，今年初縣府決定封路，不少用路人反彈，認為祖師橋西端連接國三南投交流道，北端被稱為「6條通」匯集南營路、東閔路、祖祠東路、中興路及中興路1巷、2巷等6條巷道，一旦封橋將造成市區交通嚴重受阻。
不過，中興路內轆至小溪橋路段、祖祠路因地勢低窪，每次大雨淹水嚴重，縣府從2017年起持續規畫改善中興新村水患，必須在中興路埋設箱涵分洪，為了徹底解決淹水問題，縣府還是決定封閉祖師橋，讓分洪工程能順利推動，並承諾祖師橋將封閉到9月30日，就會解除管制，恢復通行。
陳姓市民說，他住在中興新村在南投市上班，因為祖師橋封閉得繞中興路通行，上下班尖峰時刻信義街、中興路更塞車走走停停，忍受半年交通黑暗期，希望縣府兌現承諾，祖師橋如期解封。
工務處表示，分洪工程規劃興設排洪道、水閘門、蓄洪池等設施，因為箱涵尺寸達6米、3米，車道幾乎都會被占據，因此封閉中興路五岔口至信義街口間的祖祠路及祖師橋，確保工程和交通安全。而第1期工程即將完工，只要路面封層後，祖師橋也可望在9月30日後恢復通車，改善市區和中興新村交通。
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