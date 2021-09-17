彰化溪州鄉代會開臨時會 通過每人發1000元提案

彰化溪州鄉代會今天上午臨時會通過鄉公所發給鄉民每人新台幣1000元提案。不過，也有鄉代認為，鄉公所在提案通過前公布，讓鄉代會很為難「要通過也不是，不通過也不是。」

彰化溪州鄉公所考量到各行各業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響大，加上鄉公所財政條件許可，規劃發放每名鄉民1000元的關懷禮金。溪州鄉代會為審議鄉公所發放關懷禮金提案，今天特別召開臨時會。

不過在臨時會審議通過前，已有媒體報導鄉公所的提案。多名鄉代認為鄉公所在提案通過前先曝光內容，很不尊重鄉代會；鄉民代表鐘振榮說，自己曾建議發禮券，限定只能在溪州鄉消費，而非發現金，鄉公所先曝光提案內容，讓他感覺很不好。

鄉代莊正雄則指出，發放關懷禮金消息曝光，讓鄉代會很為難，要通過也不是，不通過也不是，鄉公所財政許可的話，不然再加碼500元，每人發1500元。

雖然多名鄉代對提案有意見，不過由於鄉代會只能刪減預算，不能增加預算，最後還是通過鄉公所提案，確定發放每人1000元關懷禮金。

溪州鄉長江淑芬說，發放禮金的消息先曝光是意外，她向鄉代會致歉，但她還是希望藉由發放關懷禮金，振興產業。