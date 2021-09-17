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莫德納第2劑疫苗 台中23日起為75歲以上長者接種

中央社 / 台中17日電

台中市長盧秀燕今天表示，台中市於23至24日將為7月9日前已接種第1劑莫德納疫苗、且間隔滿10週以上的75歲以上等長者，接種第2劑莫德納疫苗。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，自今天起將開放7月9日前已接種第1劑莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、且間隔滿10週以上的75歲以上長者及65歲以上原住民接種第2劑莫德納疫苗，近日將由區公所發送通知單給長者。

盧秀燕今天在台中市中央振興券加值計畫措施公布記者會接受媒體聯訪時表示，台中市將於中秋節連假後，由區里鄰系統發放疫苗注射通知書，23、24日將開設快打站，為全市符合資格的近2萬9000名75歲以上長輩及65歲以上原住民接種莫德納疫苗。

台中市衛生局指出，統計至今天上午8時，中市已完成COVID-19疫苗接種154萬4977劑次，劑次人口比為54.8%；其中，完成第1劑疫苗接種的137萬2380人中，接種莫德納疫苗占35萬8720人，但完成莫德納第2劑疫苗接種僅4萬583人，還有31萬8137人尚未接種第2劑，這其中有2萬8152人為75歲以上長者。

衛生局表示，台中市獲配莫德納疫苗3萬5000劑，23、24日全市將開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所接種第2劑莫德納疫苗，提醒長輩請依通知單指定時間、地點前往快打站接種，也請記得攜帶通知書、健保卡、身分證與黃卡。

莫德納疫苗 台中市 衛生局

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