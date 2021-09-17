竹山紫南宮慶中秋 連假日土地公升天日捐血送錢母

國內自5月底疫情大爆發以來，各地鬧血荒情形嚴重，台中捐血中心統計顯示，至9月17日止，血庫的需求量一直存在不足量6天的情形，不得不商請紫南宮再度出手來紓解血荒，主委莊秋安宣布配合中秋連假，特別於紫南宮水濂瀑布前9月20日增加4台捐血車，從早上9點30分開始接受信眾獻血，只要捐血250cc即送金錢母一枚，捐500cc再送套裝錢母乙組。

紫南宮主委莊秋安表示，國內面臨嚴重血荒，做為台中捐血中心重要的依託，「雖然不知道您是誰；但我謝謝您」，中秋節連假將增加4輛捐血車，連續4天為民眾服務，從早上9點30分至下午15點止，只要大家捐血250cc即送金錢母一枚，捐血500cc則送套裝錢母，籲信眾們以公益之心轉換成助人之血蔓延至全省每個角落，也為土地公慶賀升天紀念。

南投捐血中心統計顯示，去年紫南宮捐血量為4萬2267袋，合計捐血量為1056萬6750cc，是全台績優團體第一名，而今年至7月31日止共募集3萬2239袋，合計捐血量為805萬9750cc，雖然仍是全省捐血量最多的捐血站，但因血庫存量嚴重不足下，各血型長時間呈現供量不足現象，平均只足夠2.8天至3.6天的血量。

目前全台各血型存量呈現供量嚴重不足現象，尤其以O型血血量最為不足，血量供應數僅2.6天，呈現非常急需的現象，而各血型統計量表供需情形顯示大約只足夠3.9天的血量。