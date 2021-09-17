員林今年擴大全品項補助 公所牌水果套袋今起發送

部分鄉鎮公所發放紓困金振興經濟，彰化縣員林市堅持「把餅做大」，今年首次擴大到農民可申請所有水果種類的套袋，今天發放約57萬個「公所牌」套袋給農民，並宣布10月起的每周六、日和國定假日在藤山園停車場試辦「藤山市集」，固定有20攤位展售新鮮、安全、優質的當季特色農產品。

員林市公所在東北里社區活動中心送水果套袋，市代會主席賴東位、名市民代表和縣議員曹嘉豪見證，東北里長曹震西與中東里長曹炎權等人幫忙發放，果農很開心領取；種芭樂的曹姓農民表示，氣候變遷使得天氣炎熱，病蟲害特別多，不然就是暴雨淋壞幼果，市公所送水果套袋可保護水果，比發放現金紓困還實用。

員林市長游振雄說，今年起，套袋補助的果樹種類從員林市大宗水果芭樂、葡萄、楊桃，擴大到全品項，也就是所有的水果都有套袋可用，市公所調查果農需求和市售套袋，採購6種套袋，希望降低病蟲害及鳥食的損失率，減少農藥費用支出，果農可到里辦公處就近領取套袋。

員林市「公所牌」套袋共區分為6種材質，每公頃補助舒果網（含透明塑膠袋）1萬2000個、白色立體紙袋1萬2000個、白色平面紙袋1萬2000個、牛皮紙袋5000個、PE塑膠網3000個、PE塑膠袋1000個，今年套袋以番石榴專用的舒果網袋33萬個最多，其次是葡萄專用的白色立體紙袋，及楊桃、芒果專用的白色平面紙袋，合計36里有193戶農民申請。

員林市從2002年起補助水果套袋，限3種大宗水果，去年改為發放現金補助每分地600元，由果農自購，果農覺得很不方便，要求統一採購和發放，市公所從善如流，今年採購和擴大補助全品項，經費約29萬元。