快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

南投百歲人瑞童心未泯 遇到里長秒變一拳超人

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
101歲的張平老師一拳擊出，光榮里長陳武強趁勢做出被擊飛動作，百歲人瑞老人家童心未泯。圖／南投市公所提供
101歲的張平老師一拳擊出，光榮里長陳武強趁勢做出被擊飛動作，百歲人瑞老人家童心未泯。圖／南投市公所提供

南投市長宋懷琳今天探視107歲廖王蔭等19位百歲人瑞，關心老人家的生活起居，致贈每位人瑞1萬元重陽敬老金及禮品，祝福長輩們平安健康「呷百二」，老人家也表示，要養成運動習慣，笑口常開保持好心情，就是養生秘訣。

南投市共有37位百歲人瑞，為全縣最多的地區。百歲人瑞好幾位身體都相當健壯，口條清晰、行動自如。住在千秋里101歲的王張罔阿嬤身體勇健，今年還新添一名重孫，祖孫兩人相差100歲，擁有最萌年齡差，相當的可愛。

中興新村光榮里101歲的張平阿嬤，是光榮國小退休老師，桃李滿天下，她保持散步運動的習慣，每次散步遇到光榮里長陳武強，兩人還有一套獨特的打招呼模式，張老師會一拳擊出，陳武強順勢做出被打飛的樣子，逗的大家笑哈哈，百歲人瑞童心未泯，開心幽默、享受生活可見一斑。

宋懷琳今年拜訪19位百歲人瑞，兒孫滿堂隨侍在側，讓宋懷琳稱讚老人家相當有福氣。宋懷琳也提醒民眾，平時工作繁忙之際，也要關心年邁的父母和長輩，多一點關心和體貼，讓使每位長者都能歡喜過日子。

南投市長宋懷琳今天探望百歲人瑞，祝福老人家重陽節快樂。圖／南投市公所
南投市長宋懷琳今天探望百歲人瑞，祝福老人家重陽節快樂。圖／南投市公所

阿嬤

延伸閱讀

南投不只好山好水！8大私房美食　爆料蝦仁飯、水上茶餐廳在地人都激推

南投開設最大接種站 接納上千位長者打第二劑AZ疫苗

會考增A減C計畫成功 南投4所國中獲獎勵金

南投國高中BNT接種意願高 93.89%學生下周接種疫苗

相關新聞

南投女稅務員請假4年沒上一天班 還領105萬薪資和補貼

南投縣稅務局蔣姓女稅務員2017年10月起，陸續請育嬰假、特休假、產假等，今年6月申請復職，卻馬上請防疫照顧假，只在施打...

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

快來集氣！台中一中商圈I PLAZA愛廣場經理顏聖芬說，一中最大美食商場迎中秋節商機，配合政府發五倍券，備妥15萬元搶發...

溪州鄉關懷禮金「差點」加碼 鄉代會不能追加預算作罷

彰化縣北斗鎮率全縣之先，發給每一名鎮民500元紓困金，溪州鄉不讓北斗鎮專美於前，今天鄉民代表會臨時會經過討論，維持原議，...

員林今年擴大全品項補助 公所牌水果套袋今起發送

部分鄉鎮公所發放紓困金振興經濟，彰化縣員林市堅持「把餅做大」，今年首次擴大到農民可申請所有水果種類的套袋，今天發放約57...

南投百歲人瑞童心未泯 遇到里長秒變一拳超人

南投市長宋懷琳今天探視107歲廖王蔭等19位百歲人瑞，關心老人家的生活起居，致贈每位人瑞1萬元重陽敬老金及禮品，祝福長輩...

等了40年 彰化四大館梨春園修復工程開工

彰化縣歷史建築彰化市梨春園曲館修復工程今天開工，縣長王惠美表示，「彰化四大館」之一的梨春園斥資1466萬修復工程預計於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。