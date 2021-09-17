南投百歲人瑞童心未泯 遇到里長秒變一拳超人
南投市長宋懷琳今天探視107歲廖王蔭等19位百歲人瑞，關心老人家的生活起居，致贈每位人瑞1萬元重陽敬老金及禮品，祝福長輩們平安健康「呷百二」，老人家也表示，要養成運動習慣，笑口常開保持好心情，就是養生秘訣。
南投市共有37位百歲人瑞，為全縣最多的地區。百歲人瑞好幾位身體都相當健壯，口條清晰、行動自如。住在千秋里101歲的王張罔阿嬤身體勇健，今年還新添一名重孫，祖孫兩人相差100歲，擁有最萌年齡差，相當的可愛。
中興新村光榮里101歲的張平阿嬤，是光榮國小退休老師，桃李滿天下，她保持散步運動的習慣，每次散步遇到光榮里長陳武強，兩人還有一套獨特的打招呼模式，張老師會一拳擊出，陳武強順勢做出被打飛的樣子，逗的大家笑哈哈，百歲人瑞童心未泯，開心幽默、享受生活可見一斑。
宋懷琳今年拜訪19位百歲人瑞，兒孫滿堂隨侍在側，讓宋懷琳稱讚老人家相當有福氣。宋懷琳也提醒民眾，平時工作繁忙之際，也要關心年邁的父母和長輩，多一點關心和體貼，讓使每位長者都能歡喜過日子。
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