溪州鄉關懷禮金「差點」加碼 鄉代會不能追加預算作罷
彰化縣北斗鎮率全縣之先，發給每一名鎮民500元紓困金，溪州鄉不讓北斗鎮專美於前，今天鄉民代表會臨時會經過討論，維持原議，通過鄉公所提案發給每一名鄉民1000元關懷禮金，今年8月31日（含）以前設籍溪州鄉的大人孩童和新生兒10月5日、6日、7日在各村領取，未能領取者，11月20日（含）以前到鄉公所社會課領取。
溪州鄉公所未經鄉民代表會討論通過，發放關懷禮金的消息提前曝光，引起鄉民代表會不滿，今天在臨時會的討論過程橫生枝節。鄉民代表鐘振榮說，鄉代會尚未通過鄉公所提案，鄉公所就逕自發布將發放關懷禮金，讓他的感覺很不好，過去他建議改為發放禮券，限定造福溪州鄉商家和產業，但鄉公所未採納，堅持發放現金。
「鄉公所先對外發布消息，今天提案鄉代會討論，好像掐住鄉民代表的脖子，鄉代通過也不是，不通過也不是。」鄉民代表莊正雄說，鄉公所既然聲稱鄉庫結餘3億元，要發1000元給鄉民紓困，鄉代會可以追加到鄉民每人領1500元，等於加碼500元，不會影響鄉政和財源。
鄉長江淑芬表示，鄉公所事前跟鄉民代表溝通，請鄉代會支持發放關懷禮金一案，希望振興溪州鄉、彰化縣甚至全台灣的產業，消息事先曝光純屬意外，她向鄉代會致歉，此外，鄉公所已強調獲鄉代會全力支持，才能發放。
鄉代會主席張語珊裁示討論鄉代臨時建議，最後仍決表鄉公所原提案，全體郷代舉手通過發給每一名溪州鄉民1000元關懷禮金。張語珊說，鄉代會有刪減預算的權利，不能為鄉公所追加開銷。
溪州鄉公所有陸軍砲彈射擊場，每年得到國防部陸軍司令部撥給1000萬元，又因為溪州焚化廠處理全縣廢棄物，得到1120萬元回饋金，鄉公所撙節開支省下3億元。溪州鄉人口約2萬9000人，8月31日（含）設籍溪州鄉的民眾都可領取1000元。
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