等了40年 彰化四大館梨春園修復工程開工

彰化縣歷史建築彰化市梨春園曲館修復工程今天開工，縣長王惠美表示，「彰化四大館」之一的梨春園斥資1466萬修復工程預計於112年2月完工，希望讓北管的好再傳揚出去，在全國古蹟日前夕，也讓彰化文化能綿延傳承下去。

彰化梨春園今天舉辦曲館修復工程開工典禮，由縣長王惠美擔任主祭，文化部文化資產局副局長吳華宗、梨春園北管樂團團長葉金泉、彰化市長林世賢、彰化縣文化局長張雀芬等人與會。

王惠美說，修復工程大家等很久了，今天一起見證文化資產活化的重要時刻，梨春園曲館建於嘉慶十六年（西年1811年），已有210年歷史，至今仍持續北管藝術的傳習與演出活動，也是南瑤宮老大媽專屬轎前樂團，具有文化與時代的意義。

縣府於民國95年將梨春園登錄為歷史建築，民國96年公告登錄「彰化市梨春園北管曲藝」為彰化縣傳統藝術，保存團體為「梨春園北管樂團」，更在民國98年由當時行政院文建會公告指定「梨春園北管樂團」為「重要傳統藝術保存團體」，也是目前唯一由中央指定的重要北管樂團。

王惠美說，縣府為了活化文化資產，向文化部爭取補助款1099萬多萬元，加上縣府配合款293萬多萬元、及所有權人自籌款73萬多萬元，工程計畫總經費共1466萬元全部到位，修復工程並不是說要保存即可，而是需要業主願意，且中央支持，縣府才能大力去推動。

梨春園修復項目包含牆面修復、屋頂桁木的更換、整體木構件的清理檢修、蟲蟻防治、增設練習場域，王惠美說，因很多歷史建築老舊電線走火而遭毀損，如鳳山寺就是一例，所以水電設備也要全面更新，完工後將成為彰化市民共有的傳統戲曲藝文空間。

王惠美表示，每年9月第三週是古蹟日，此次動工修復恰逢古蹟日，縣府最近陸續進行福興穀倉整修、和興派出所青創基地的設立等，今天動土更具意義，除了硬體建設，文化局也規劃一系列的古蹟日活動，包括文資小學堂、文資輕旅行、文資美術力，還有微型當代藝術展等，希望大家一起努力保存文化、創新未來。

吳華宗說，「吃肉吃三層，看戲看亂彈」，可以想見北管的重要性、可貴之處，彰化梨春園是文化之寶，要感謝王惠美縣長，在財政困難情況下，仍撥出經費來支持文化藝術的修復，希望有210年歷史的梨春園，修建完成後能夠再輝煌另一個200年。