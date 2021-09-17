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感恩教師節 台中市府結合122家業者提供優惠

中央社 / 台中17日電

教師節將至，為感謝教師為教育奉獻心力，台中市教育局今天表示，結合武陵農場、梧棲文化出張所、霧峰林家花園林獻堂博物館等122家民間業者，教師憑證可享優惠。

台中市教育局推出敬師感恩優惠活動，與國立自然科學博物館、霧峰林家花園林獻堂博物館、武陵農場、梧棲文化出張所、台灣印刷探索館等藝文、旅遊、住宿、餐飲、手作文創共122家業者合作，提供多種優惠。

教育局說明，霧峰林家花園林獻堂博物館推出4人以上同行，1人出示憑證即享團體優惠價；武陵農場教師本人憑證可享入場門票及住宿優惠；梧棲文化出張所只要出示證件照片，以簡訊方式或訊息洽園區臉書粉專，由園方確認後可享優惠。

教育局指出，台中市各級學校（含幼兒園）教職員工及教育局員工，憑單位配發的服務證或教師證，可在9月18日至10月11日期間享受相關優惠，另國立自然科學博物館展示場、植物園溫室、921地震教育園區依憑證教師節當天免費入場。

武陵農場 教育局 博物館

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