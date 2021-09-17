影／台中大智路箱涵頂版修復 挖開赫見1.5米高淤土待清

台中市梧棲區大智路車流量密集，大智路下方箱涵頂版40餘年老舊、混泥土脫落造成鋼筋裸露，擔憂上方路面破損，中央、地方已編列3億元經費修復，工程開挖發現，箱涵內部淤土堆積最深處竟有1.5米，地方擔心遇強降雨不易紓解水流。今立法院副院長蔡其昌邀集相關單位會勘，爭取中央明年編列2千萬、地方配合2千萬元預算，將年久淤土一次清除。

梧棲區大智路寬40米，是南來北往車流量高路段，下寮里長許福順說，以前築港路、梧北路、錦成橋2巷附近遇大水就淹，約10年前將各路水流引入大智路下方箱涵，才解決水患問題，如今箱涵頂版不堪年久破損、鋼筋裸露生鏽，每天大車在路面上奔馳，就怕有天路面「破了個洞」，造成事故。

台中市水利局指出，大智路一期頂版修復工程經費1億2千萬元、545公尺長，另，大智路二期頂版修復工程經費1億3千萬元、740公尺長、中一路箱涵頂版修復工程經費5千萬元，三項工程經費中央出資2億多元、地方政府配合7千多萬元預算均到位，除大智路第一期施作中，預計明年4月完工，後兩期工程委託測設中。

頂寮里長鐘金水指出，修復頂版過程中，他發現箱涵內部淤土居然高達1米深，最深處還有1.5米，但工程經費只能用在修復頂版，眼見這些淤土未來勢必造成住戶淹水問題，希望中央與地方爭取經費，「清淤是在救百姓！」。

立法院副院長蔡其昌、市議員王立任、楊典忠今邀集水利局、營建署下水道工程處中區分處等單位會勘，經評估大智路一、二期箱涵淤土取出與載運費用需達4500萬元，中一路更高達近6800萬元。