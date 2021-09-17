南投縣長者AZ第二劑開打 阿嬤：打完兩針才放心

南投縣AZ疫苗第二劑開打，南投縣副縣長陳正昇今天視察南投市大型疫苗接種站，衛生局事先造冊通知未能上1922平台預約的長輩，分流施打動線規畫完善，陳正昇希望老人家盡快完成第二劑接種，才有更完整的保護力。

70歲的黃姓阿嬤從南投市平和里走到縣立體育場接種疫苗，雖然接種的人很多，但不用排隊一路路暢行，很快打完針後就坐著休息。她說，打了兩劑AZ疫苗都沒有不舒服，現在終於完成兩劑接種「心肝頭足放心」。

陳正昇說，南投縣政府展現強大的防疫動員能量，相信只要中央疫苗足夠，縣府團隊有信心讓想打疫苗的民眾都完成接種。輪到接種疫苗的民眾務必上1922平台預約登記，縣府也會比照這次造冊通知，協助長者到衛生所或大型施打站接種，達成施打目標。

衛生局表示，設籍南投縣65歲、原住民55歲於9月10日前滿10周，需接種第二劑長者，總計1萬6831人，自行在1922平台完成預約8566人，請民眾依預約時段及接種站自行前往接種第二劑疫苗。

未在1922平台登記或預約的長者8262人，為了避免長者因數位落差或對於打第二劑相關資訊不瞭解，甚至是不熟悉預約平台作業，縣府已完成預約平台與戶政資料勾稽作業，造冊通知65歲以上長者安排第二劑疫苗接種。並由村里鄰長或村里幹事將接種粉紅色通知單發送家中，請民眾依指定時間至衛生所或接種站接種。