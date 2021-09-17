南投開設最大接種站 接納上千位長者打第二劑AZ疫苗

南投縣65歲以上長者第二劑AZ疫苗，上午在南投縣立體育場大廳設置大型接種站，為上千民眾一次提供社區接種服務，另針對第8期1922疫苗預約平台的預約民眾，同步開設醫院、診所及衛生所等共計80個接種站，為民眾提供接種服務。

南投衛生局表示，第8期疫苗是設籍南投縣65歲以上於9月10日前滿10周需接種第二劑的長者，計有1萬6831人，其中自行於1922平台完成預約的長者有8566人，請民眾依選擇的預約時段及接種站，準時自行前往接種疫苗。

另針對符合接種資格，卻未能於平台完成登記或預約的65歲以上的長者8262人，南投縣政府考量疫苗第二劑的接種，可對長者提供完整免疫保護力，已完成預約平台與戶政資料勾稽作業，造冊通知65歲以上長者安排第二劑疫苗接種外，對75歲以上長者的莫德納第二劑，也展開造冊作業。