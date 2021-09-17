搶攻振興五倍券商機 台中購物節祭3億現金抽獎
搶攻將上路的振興五倍券商機，台中市長盧秀燕今天宣布，台中購物節雙十節上場，只要到台中消費滿新台幣500元就可抽獎，天天抽1000組5000元現金，總獎金達3億元。
盧秀燕上午舉行記者會表示，邁入第3屆的台中購物節10月10日到12月9日舉行，而據調查結果，民眾還是最愛現金，只要到台中消費滿500元就有抽獎機會。購物節期間，每天抽1000組5000元現金獎、每週抽10組10萬元、每月抽1組百萬元現金，最後壓軸送千萬好宅（含1車位）。
她說，去年購物節締造登錄金額90億元，預估今年可望破100億元，有信心將鉅額振興五倍券掃進台中，帶動產業、店家復甦。
中市府經濟發展局長張峯源說，今年台中購物節除由麗寶集團再次贊助精緻好宅做為活動首獎，在地企業廠商包括歐客佬、中友百貨、廣三SOGO、夜市、市場及商圈等都加入，民眾可透過台中購物節APP登錄發票或掃店家QR code，就可累積消費金額，參加現金抽獎。
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