南投女稅務員請假4年沒上一天班 還領105萬薪資和補貼

南投縣稅務局蔣姓女稅務員2017年10月起，陸續請育嬰假、特休假、產假等，今年6月申請復職，卻馬上請防疫照顧假，只在施打疫苗當天才現身，4年來不曾上過一天班，卻領取各種補助、津貼105萬元，機關算盡取巧鑽漏洞，引起非議。

南投縣稅務局副局長許雪娥說，蔣女依規定請假，只能依法准假，但不影響民眾洽公權益。為了避免作業困擾和同仁工作負擔，已將蔣女請假資料呈報給行政院人事總處，檢討及改進相關請假規定。

蔣姓稅務員2012年錄取地方特考，分發到南投縣稅務局，負責解說稅務規定，丈夫也是稅務局員工。2017年10月下旬起，她申請育嬰假，2019年10月再生第二胎，她先申請復職再請特休假、產假等，直到2020年4月假用光，繼續請育嬰假。

今年5月國內疫情擴散，公務員可請防疫照顧假且假日薪水照算。她又申請復職，同事以為她終於要回來上班，因為她負責解說稅務，因此列入疫苗接種對象，但沒想到她只有打疫苗當天出現，又請防疫照顧假到8月31日，這3個月她沒有上班，但薪水照領。9月又繼續請育嬰假。

根據統計，蔣女從2017年至今累計請假701天，包括育嬰假535天、產假84天、特休假21天，防疫照顧假61天。但根據公務員薪資計算，她全薪為5萬7660元、本俸3萬0325元。育嬰假可領6個月本俸6成薪資，2次生育補助、2次公保給付，可領24萬2600元；產假期間全薪，約4個月薪資共23萬640元，還有2017年年終獎金8萬6490元。最後再加上照顧防疫假4萬8000元，4年來沒上一天班，卻領走105萬元薪資和補助。

稅務局為了填補蔣女工作，聘請一名約聘人員，每月薪資近3萬5千元，讓同事也覺得她只請假沒上班，還可請領薪資、補貼，扭曲政府美意。

在企業上班的林媽媽有兩個孩子，也曾請育嬰假和照顧假。她說，職業婦女照顧孩子壓力大，她請假育嬰假時也擔心會影響同事工作、和會被調動職務和減薪。但勞工和公務員一樣，產假給全薪、育嬰假前6個月給本俸六成薪資，且在家照顧幼兒比起在職場上班更累，職業婦女請育嬰假只是想給孩子安全的成長環境。

尤其社會常有保母虐嬰事件，讓許多媽媽面臨請育嬰假或托嬰左右為難，她認為，蔣姓女稅務員如依規定請假，這是她的權益，女性勞工也有薪資和生產補助，不能把105萬元全部當成是蔣女鑽漏洞，倒是防疫照顧假一般只請一星期，一次請三個月單位主管如果准許，也有把關不嚴的責任。許雪娥說，蔣女是依照疫情指揮中心規定，每次請2個星期。

張姓市民則認為，公務員請假，若確有需求，大家都能體諒，若是鑽法令漏洞，對於其他守法的同事相當不公平。請假重在公平、必要及合理，應兼顧個人利益及國家社會利益，才不會浪費行政資源。如果法令出現漏洞，就應通盤檢討，盡速修法彌補，消除弊端。