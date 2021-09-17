地震避難三要訣 小朋友1分鐘搞定掩護演練SOP　　

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聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
結束震災演練，彰化縣副縣長林田富等人和育英國小五年己班學童玩地面桌遊。記者簡慧珍／攝影
結束震災演練，彰化縣副縣長林田富等人和育英國小五年己班學童玩地面桌遊。記者簡慧珍／攝影

今年921國家防災日適逢中秋節，彰化縣提前今天舉辦地震避難掩護演練，副縣長林田富、教育處長王智弘到員林市育英國小看三年甲班小朋友演練；教育處表示，中央分年補助基礎建置學校防災頭套等用品，到明年全縣214所國中小學、每一名學生都會擁有一套個人防災用品。

今天上午9點21分，響起國家防災日演習的地震速報演練警報，在教室講習地震自我保護措施的三年甲班學童聽見警報聲，立刻鑽進課桌底下，緊緊抓住桌椅，直到警報解除；副縣長林田富表示，小朋友都做到地震發生時應該做的趴下、掩護、穩住的「趴、掩、穩」三個保命動作。

林田富等人接著到英育國小川堂和五年己班學童玩「地面桌遊」，林田富等師長擲骰子，學童負責前進，每一格都代表一種災難狀況，例如颱風天不能外出遊玩，從遊戲中學習防災避免知識。

教育處表示，彰化縣分6年申請中央補助基礎建置學校，今、明兩年合約24所學校獲得防災頭套等用品，到明年全縣國中小學每一名學生都擁有一套，未來視情形向中央爭取補助，因桌墊也具有保護頭部的功能，如果學生沒拿到防災頭套等物品，桌墊可暫時權充防災頭套，避免災害發生時被雜物直接擊中頭部。

彰化縣育英國小三年甲班小朋友演練地震發生時的避難情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣育英國小三年甲班小朋友演練地震發生時的避難情形。記者簡慧珍／攝影

地震 中秋節

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