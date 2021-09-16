彰化溪湖4爛路龜裂嚴重 縣府斥資1750萬改善

彰化縣長王惠美今天視察溪湖鎮彰193線河東路、西寮里員鹿路三段、媽厝里湳底路、光平里信善街等4條道路，由於道路老舊破損、龜裂亟待改善，影響民眾及車輛行經安全，縣府將斥資1750萬元辦理改善工程，讓鄉親出入行車更安全。

王惠美今天與溪湖鎮長黃瑞珠等人視察道路，王惠美說，河東路連結溪湖鎮河東里與埔鹽鄉太平村、三省村，是溪湖地區重要道路，但路面龜裂嚴重，導致民眾會車進出不方便，縣府已進行發包，總經費為525萬元，改善長度共1377公尺，目前正在進行管線的整合，與台水、瓦斯、台電及中華電信溝通，將人孔蓋都能夠向下封起來，讓民眾不會因為下雨閃圓孔蓋而滑倒，也希望全民共同來監工，讓工程可以順利完工。

經統計，員鹿路三段、湳底路、信善街3條道路改善長度則為1982公尺，共投入1225萬元，員鹿路三段改善範圍從頂寮橋起至頂新路路口止長度約774公尺，寬度約11.7公尺；湳底路改善範圍自崙仔腳路口至媽厝里龍水宮，長度約1032公尺、寬度約8.5公尺；信善街自員鹿路三段路口起至彰水路三段路口，長度則約176公尺，希望提供用路人的安全。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，感謝王縣長重視地方基礎建設，以河東路而言，已使用十餘年，路面龜裂一補再補，經過地方民代議員反映，縣府立即處理全面改善。