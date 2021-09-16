潭子南門街破損險象環生 近500公尺整平計畫11月完工
台中市潭子區南門街路面破損，用路人行經像跳波浪舞、險象環生，台中市議員賴朝國今召集相關單位會勘，決議將長近500公尺、寬6.5公尺路面修復整平，總工程款160萬元，預計11月底完工，還給用路人一條安全的道路。
賴朝國今天下午與潭子區長林國聲、立委楊瓊瓔服務處等相關單位進行會勘，賴朝國指出，潭秀里南門街路面破損嚴重，造成路面顛簸，險象環生，地方民眾希望儘速改善，打造一條安全通行的道路，並要求潭子區公所立即辦理路面改善工程，確保人民生命財產安全。
林國聲認同，潭子區南門街路面破損嚴重，確有改善的必要，依市議員賴朝國、立委楊瓊瓔服務處及多數民眾的建議，區公所會立即進行路面改善工程，合計長度約455公尺、寬6.5公尺，總工程經費約160萬元，預估11月底前完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言