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日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

潭子南門街破損險象環生 近500公尺整平計畫11月完工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區南門街路面破損，用路人行經像跳波浪舞、險象環生，台中市議員賴朝國(左二)今召集相關單位會勘，決議將長近500公尺、寬6.5公尺路面修復整平，預計11月底完工。圖／台中市議員賴朝國服務處提供
台中市潭子區南門街路面破損，用路人行經像跳波浪舞、險象環生，台中市議員賴朝國(左二)今召集相關單位會勘，決議將長近500公尺、寬6.5公尺路面修復整平，預計11月底完工。圖／台中市議員賴朝國服務處提供

台中市潭子區南門街路面破損，用路人行經像跳波浪舞、險象環生，台中市議員賴朝國今召集相關單位會勘，決議將長近500公尺、寬6.5公尺路面修復整平，總工程款160萬元，預計11月底完工，還給用路人一條安全的道路。

賴朝國今天下午與潭子區長林國聲、立委楊瓊瓔服務處等相關單位進行會勘，賴朝國指出，潭秀里南門街路面破損嚴重，造成路面顛簸，險象環生，地方民眾希望儘速改善，打造一條安全通行的道路，並要求潭子區公所立即辦理路面改善工程，確保人民生命財產安全。

林國聲認同，潭子區南門街路面破損嚴重，確有改善的必要，依市議員賴朝國、立委楊瓊瓔服務處及多數民眾的建議，區公所會立即進行路面改善工程，合計長度約455公尺、寬6.5公尺，總工程經費約160萬元，預估11月底前完工。

楊瓊瓔 台中市

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