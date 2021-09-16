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彰化溪州將發一千禮金 大村、員林也鬆口會加碼

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
紓困金效應發酵，員林市長游振雄鬆口說員林市會加碼，只是加碼方式還在和代表會討論，去年公所編列預算辦汽車摸彩活動，也吸引外地民眾到員林消費，今年的加碼也盼帶動員林經濟更活絡。圖／員林市公所提供
紓困金效應發酵，員林市長游振雄鬆口說員林市會加碼，只是加碼方式還在和代表會討論，去年公所編列預算辦汽車摸彩活動，也吸引外地民眾到員林消費，今年的加碼也盼帶動員林經濟更活絡。圖／員林市公所提供

彰化縣北斗鎮上周率先發出每人500元紓困金，各鄉鎮加碼效應持續發酵，溪州鄉長江淑芬昨天喊出將加碼一千元關懷禮金，而去年彰化縣發出最高的二千元振興禮金的大村鄉，鄉長游盛也鬆口今年11月將會在代表會討論是否再發放，員林市長游振雄也說，員林會加碼，但方式和別人不一樣，但絕對要讓市民有感。

中央五倍券即將發放，縣府和各鄉鎮公所是否加碼眾所期待，北斗鎮上周發給每位鎮民500元紓困禮金後，鄰近鄉鎮溪州鄉長江淑芬昨天也公佈每位鄉民將發

發一千元關懷禮金，不過將於明天在代表會提案討論，若通過希望10月5日起安排三天發放。

江淑芬說，溪州鄉目前人口約2萬9000人，將編列2900萬元發關懷禮金，由於目前公庫定存還有3億現金財源，所以可以支付這項預算沒問題。

而大村鄉去年大手筆編列7500萬元，並在今年年初發出全縣最高關懷禮金每人二千元後造成大轟動，大村人口已從3萬7000多人，爆增到3萬9000多人，在人口減少的彰化縣而言是逆勢上揚，鄉民也特別期待會不會再加碼發二千元。

大村鄉鄉長游盛昨天鬆口，其他鄉鎮都發了，若大村沒發，大村鄉民會失落，將於11月代表會定期會提案討論要發多少禮金，目前大村公庫現金流有13億多

，由於人口已增加，若比照去年定案的二千元禮金，今年需編列八千萬元，也許禮金再發下去，大村人口很快就可破4萬。

員林市長游振雄表示，員林市會加碼，只是加碼方式還在和代表會討論，預計也會在11月定期會有具體決定，預算一定要用在刀口上，才能帶動地方繁榮，去年公所編列預算辦汽車摸彩活動，吸引外地民眾到員林消費，刺激消費超過二億元，今年的加碼也要能刺激在地消費，尤其預計11月將發行市民幸福卡，屆時希望讓市民店家都「很有感」。

今年初曾發二千元的大村鄉鄉長游盛昨天也鬆口，其他鄉鎮都發了，若大村沒發，大村鄉民會失落，將於11月代表會定期會提案討論要發多少禮金。記者林宛諭／攝影
今年初曾發二千元的大村鄉鄉長游盛昨天也鬆口，其他鄉鎮都發了，若大村沒發，大村鄉民會失落，將於11月代表會定期會提案討論要發多少禮金。記者林宛諭／攝影

員林 成大

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