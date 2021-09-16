中市議會將加開臨時會 要市府專案報告振興經濟

台中市議會今天召開程序委員會，討論第3屆第8次臨時會議事日程，會中決議9月22日至10月1日召開臨時會，9月24日由市府針對台灣智慧營運塔、後疫情時代的經濟振興等議題進行專案報告。

今日程序委員會由議長張清照主持，市府由副市長黃國榮率各局處機關首長與會，市議員張瀞分、陳成添、吳瓊華、林汝洲、李榮鴻、蔡耀頡、王立任、吳敏濟、蕭隆澤、何文海、朱元宏、徐瑄灃等人針對專案報告、市政府提案、審查日程討論。

綠營議員王立任說，這次追加減預算達84億，原訂只有9天議程，建議多加1天，審追加減預算和決算，建議會期順延多一天至10月1日，其餘議員沒有意見，議長張清照裁示通過。

綠營議員蔡耀頡指出，交通局的提案「台中捷運111年事業計畫」因是明年度的事，接著就要開下半年定期會，建議臨時會不要審查，延到定期會審議，議員們也無意見。副市長黃國榮徵詢交通局長葉昭甫意見，交通局也同意。

葉昭甫說，「台中捷運111年事業計畫」無關預算，就是中捷公司明年度的營運規劃，可在定期會審理。