中市議會將加開臨時會 要市府專案報告振興經濟
台中市議會今天召開程序委員會，討論第3屆第8次臨時會議事日程，會中決議9月22日至10月1日召開臨時會，9月24日由市府針對台灣智慧營運塔、後疫情時代的經濟振興等議題進行專案報告。
今日程序委員會由議長張清照主持，市府由副市長黃國榮率各局處機關首長與會，市議員張瀞分、陳成添、吳瓊華、林汝洲、李榮鴻、蔡耀頡、王立任、吳敏濟、蕭隆澤、何文海、朱元宏、徐瑄灃等人針對專案報告、市政府提案、審查日程討論。
綠營議員王立任說，這次追加減預算達84億，原訂只有9天議程，建議多加1天，審追加減預算和決算，建議會期順延多一天至10月1日，其餘議員沒有意見，議長張清照裁示通過。
綠營議員蔡耀頡指出，交通局的提案「台中捷運111年事業計畫」因是明年度的事，接著就要開下半年定期會，建議臨時會不要審查，延到定期會審議，議員們也無意見。副市長黃國榮徵詢交通局長葉昭甫意見，交通局也同意。
葉昭甫說，「台中捷運111年事業計畫」無關預算，就是中捷公司明年度的營運規劃，可在定期會審理。
臨時會議程在9月24日由市府進行專案報告，包括台灣智慧營運塔、經濟發展局編列商圈管理及輔導預算經費、後疫情時代的經濟振興：中央振興券加值計畫內容與預期效果暨促進商圈傳統市場夜市等在地消費對策方案、台中市政府110年度已標售與預期標售市地說明等議題。
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